Через пологову травму не міг стояти на ногах: історія хлопчика з Волині, який вчиться ходити

із села Мерва на Волині народився на 36 тижні вагітності та при народженні отримав пологову травму, внаслідок якої у нього погано працювали ліва рука та нога. Через це згодом хлопчик не міг самостійно підвестися та робити кроки.Про те, як Давид почав вчитися ходити, 8 вересня розповіли у Волинському обласному медоб'єднанні захисту материнства і дитинства.Свої перші кроки Давид Майброда зробив у рік і вісім місяців. Зараз, зазначають у медоб’єднанні, завдяки регулярним заняттям із фізичними терапевтами, хлопчик впевнено і самостійно ходить.Коли йому виповнилося 1,5 місяця, із ним почали займатися фізичні терапевти відділення катамнестичного спостереження Волинської обласної дитячої клінічної лікарні."Хлопчик досяг віку, коли мав самостійно вставати біля опори, однак зробити цього не міг, адже зовсім не опирався на ліву ніжку. З цією проблемою розпочали роботу фізичні терапевти, які наполегливо навчали його стояти на нозі — попри небажання та плач маленького хлопчика", — сказала лікарка фізичної та реабілітаційної медициниСпочатку спеціалісти навчили пацієнта стояти біля опори на двох ногах, далі — ходити біля опори."Останній курс реабілітації завершився тим, що хлопчик сам вставав та стояв біля опори. Також навчився стояти, не тримаючись за опору", — додала Марія Шевчук.Свої перші самостійні кроки Давид зробив у Центрі комплексної реабілітації "Фенікс", де зараз проходить другий курс реабілітації. Фізична терапевтканавчає малюка самостійно вставати та сідати.