Скільки на ринках у Луцьку коштують домашні яйця?

На луцьких ринках, як завжди, користується попитом продукція з домашніх господарств, зокрема курячі яйця.

Журналісти ВСН відвідали луцькі ринки та дізналися, як змінилися ціни на яйця у вересні. На Старому ринку яйця малого розміру вартують 38 гривень за десяток, тоді як у серпні було 30 гривень.

Проте, на яйця середнього розміру ціна стабільно коливається від 55 до 60 гривень. А господині, які привозять яйця з власних господарств продають по 70 гривень за десяток. На Варшавському ринкутрапляється ціна у 80 гривень.

Загалом вартість яєць на ринках коливається від 38 до 80 гривень.

