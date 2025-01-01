Скільки на ринках у Луцьку коштують домашні яйця?





На луцьких ринках, як завжди, користується попитом продукція з домашніх господарств, зокрема курячі яйця.Журналісти ВСН відвідали луцькі ринки та дізналися, як змінилися ціни на яйця у вересні. На Старому ринку яйця малого розміру вартують 38 гривень за десяток, тоді як у серпні було 30 гривень.Проте, на яйця середнього розміру ціна стабільно коливається від 55 до 60 гривень. А господині, які привозять яйця з власних господарств продають по 70 гривень за десяток. На Варшавському ринкутрапляється ціна у 80 гривень.Загалом вартість яєць на ринках коливається від 38 до 80 гривень.

