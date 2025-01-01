Мерц попередив: плани Путіна не обмежуються Україною, а лише починаються з неї

Імперіалістичні плани російського диктатора Володимира Путіна не обмежуються Україною.

Про це заявив канцлер Німеччини Фрідріх Мерц, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sky News.

За його словами, все вказує на те, що імперіалістичні плани Путіна не закінчаться на Україні, а лише починаються з неї.

Мерц закликав європейських союзників переглянути свої інтереси та активно шукати нових партнерств по всьому світу, оскільки відносини зі США змінюються.

"Ми в Європі повинні скоригувати наші інтереси - без фальшивої ностальгії", - зазначив німецький канцлер.

Він додав, що, хоча США залишаються важливим партнером, ці відносини стали менш очевидними, оскільки Вашингтон обумовлює свої зв'язки певними інтересами та темами.

Нагадаємо, раніше канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявляв, що російський диктатор Володимир Путін, "можливо, найсерйозніший військовий злочинець нашого часу".

