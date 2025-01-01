9 вересня на Волині: гортаючи календар

Оксани Бубенщикової (на фото).



Також особливо свято відзначають директор КП «Волиньпроект» Анатолій Доротій, журналіст Сергій Орлов та ексзахисник ФК «Волинь» Роман Нікітюк.



Вітаємо їх та бажаємо успіхів у всіх починаннях.



Цей день іменини у тих, хто носить ім'я Василь, Григорій, Дмитро, Захар, Йосип, Микита, Олександр, Олексій, Сергій, Ганна.



9 вересня віряни святкують день пам'яті святих праведників Йоакима і Анни.

