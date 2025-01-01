9 вересня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
День народження 9 вересня святкує день народження журналістки Оксани Бубенщикової (на фото).
Також особливо свято відзначають директор КП «Волиньпроект» Анатолій Доротій, журналіст Сергій Орлов та ексзахисник ФК «Волинь» Роман Нікітюк.
Вітаємо їх та бажаємо успіхів у всіх починаннях.
Цей день іменини у тих, хто носить ім'я Василь, Григорій, Дмитро, Захар, Йосип, Микита, Олександр, Олексій, Сергій, Ганна.
9 вересня віряни святкують день пам'яті святих праведників Йоакима і Анни.
