Курс валют на 9 вересня: скільки будуть коштувати долар, євро і злотий
Сьогодні, 03:11
Національний банк України встановив офіційний курс валют на вівторок, 9 вересня. Так, порівняно з попереднім днем вартість долара США підвищилася на 3 копійки і становить 41,24 гривні.
Про це йдеться на офіційному сайті НБУ.
Курс долара
1 долар США — 41,24 (+3 коп.)
Курс євро
1 євро — 48,38 (+22 коп.)
Курс злотого
1 польський злотий — 11,38 (+5 коп.)
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це йдеться на офіційному сайті НБУ.
Курс долара
1 долар США — 41,24 (+3 коп.)
Курс євро
1 євро — 48,38 (+22 коп.)
Курс злотого
1 польський злотий — 11,38 (+5 коп.)
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
Лемури у Луцькому зоопарку знайшли опікунів
Сьогодні, 07:15
Курс валют на 9 вересня: скільки будуть коштувати долар, євро і злотий
Сьогодні, 03:11
9 вересня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00