Курс валют на 9 вересня: скільки будуть коштувати долар, євро і злотий

Курс валют на 9 вересня: скільки будуть коштувати долар, євро і злотий
Національний банк України встановив офіційний курс валют на вівторок, 9 вересня. Так, порівняно з попереднім днем вартість долара США підвищилася на 3 копійки і становить 41,24 гривні.

Про це йдеться на офіційному сайті НБУ.

Курс долара
1 долар США — 41,24 (+3 коп.)

Курс євро
1 євро — 48,38 (+22 коп.)

Курс злотого
1 польський злотий — 11,38 (+5 коп.)

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Курс валют, Луцьк
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Волинський аграрій Віктор Шумський став Заслуженим працівником сільського господарства України
У Луцьку розширюється Сіті Парк: ще більше комфорту й архітектурної гармонії. Реклама
Відпочинок на Світязі 2025: актуальні ціни на житло та місцеві делікатеси
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Лемури у Луцькому зоопарку знайшли опікунів
Сьогодні, 07:15
Чи будуть українці знову переводити годинники восени: з’явилося важливе уточнення
Сьогодні, 05:17
Курс валют на 9 вересня: скільки будуть коштувати долар, євро і злотий
Сьогодні, 03:11
Магнітні бурі: чого очікувати від сонячної активності 9–10 вересня
Сьогодні, 01:30
9 вересня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
Медіа
відео
1/8