Чи будуть українці знову переводити годинники восени: з’явилося важливе уточнення





Враховуючи цей факт, у жовтні українці знову переводитимуть годинники на зимовий час. Звісно, все це за умови, що жоден парламентар не порушить цю тему знову, пропонуючи новий варіант, передає



Коли переводимо годинники на зимовий час 2025 року



На зимовий час в Україні годинники переводять останньої неділі жовтня. 2025 року це буде 26 жовтня. О 4 годині ранку стрілки повертають на одну годину назад. Звісно, сучасні електронні прилади переводити не потрібно, вони це зроблять самостійно.



Нагадаємо, що Україна входить до переліку з 70 країн світу, де навесні та восени традиційно переводять стрілки годинників. А 120 країн такої практики не мають. На це є свої причини. В деяких коригувати час просто недоцільно, наприклад, якщо держава розташована дуже близько від екватора.



Чи переводять годинники в Європі



В Європі немає одностайної думки щодо переведення годинників на літній і зимовий час. Так, 2024 року група євродепутатів звернулася до Урсули фон дер Ляєн, щоб виконати вимоги громадян і скасувати перехід двічі на рік.



7 років тому в Європі провели опитування серед громадян. Більшість опитаних тоді відповіли, що відчувають сильну «втому» під час сезонних переходів. Згодом скасування переведення годинників підтримали в Європарламенті, але через пандемію ковіду рішення не було впроваджене. Цю тему так і не закрили, а тому європарламентарі час від часу нагадують про шкідливість переходу на літній і зимовий час для здоров’я.

