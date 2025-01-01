Лемури у Луцькому зоопарку знайшли опікунів

Від вересня представники стоматології «MARDENT» щомісяця виділятимуть 6 тисяч гривень на утримання лемурів у Луцькому зоопарку.

Про нових опікунів своїх підопічних написали на фейсбук-сторінці зоопарку.

У клініці пояснюють свій вибір просто: стоматологію часто уявляють суворою та трохи страшною сферою, тож вони прагнуть руйнувати стереотипи та робити своє середовище добрим, людяним і навіть трохи дотепним. Лемури ж, своєю поведінкою, нагадують усім, що життя має проходити з посмішкою.

Директорка КП «Луцький зоопарк» Людмила Денисенко подякувала за ініціативу та зазначила, що поява нових небайдужих людей і бізнесів, готових фінансово підтримати підопічних, свідчить про якість роботи зоопарку та довіру до його керівництва, навіть у складні часи.

Зоопарк працює щодня з 10:00 до 19:00. Вартість квитків:

сімейний (2 дорослих, 2 дітей) – 450 грн
дорослий – 180 грн
дитячий – 80 грн
пільговий (діти від 16 років, студенти, пенсіонери, багатодітні родини) – 140 грн
пільговий (чинні військовослужбовці, Нацгвардія) – 100 грн

Луцький зоопарк запрошує відвідати його всіх охочих і долучитися до добрих справ, підтримуючи підопічних.

