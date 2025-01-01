«Миру до Різдва не буде»: глава МЗС Італії про війну в Україні

Антоніо Таяні заявив, що очікувати миру в Україні найближчим часом не варто. Він підкреслив, що лише нові санкції здатні вплинути на Росію.



Про це повідомляє



Таяні заявив, що перспективи миру в Україні залишаються далекими, а єдиним дієвим інструментом тиску на Росію наразі можуть бути нові фінансові санкції.



За словами глави МЗС Італії, він не очікує жодних конкретних зрушень у врегулюванні війни до Різдва. Посадовець зазначив, що президент США Дональд Трамп розраховував на конструктивну позицію російського диктатора Володимира Путіна, однак його відповідь була "негативною".



"Єдиний реальний інструмент сьогодні - це санкції, які б позбавили Росію можливості фінансувати армію через доступ до фінансових ресурсів", - підкреслив глава італійської дипломатії.



Також Таяні назвав "марними" останні погрози Кремля після того, як Путін заявив, що вважатиме "законною ціллю" європейські війська, якщо їх введуть на територію України.



Міністр підтвердив, що Італія не приєднається до "коаліції рішучих" у питанні відправки солдатів на українську територію.



"Натомість пропонуємо інший шлях - укладення угоди за аналогією зі статтею 5 НАТО... Це раціональна пропозиція, яку Путін не може вважати провокацією, але яка забезпечить незалежність і безпеку України", - пояснив Таяні.



Нагадаємо, 8 вересня до Вашингтона прибув спеціальний посланець Євросоюзу Девід О'Салліван. Він з командою експертів обговорить санкції щодо РФ. Але лідерів ЄС у складі делегації немає.



Хоча 7 вересня Трамп повідомив, що цього тижня до США нібито прибудуть європейські лідери для обговорення припинення війни в Україні.



Раніше президент Європейської ради Антоніу Кошта повідомив, що ЄС готує вже 19-й пакет санкцій проти Росії. Візит делегації до Вашингтона має допомогти узгодити деталі цього пакета з американськими партнерами. До нього увійдуть заходи проти енергетики, криптобірж і системи платежів Росії.

