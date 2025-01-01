На Волині храму повернуть стару назву, відібрану Росією





Подія відбудеться у понеділок, 8 вересня у свято Різдва Пресвятої Богородиці. Про це повідомив Юра Велінець у фейсбуці, передає



Назва «Свято-Казанська» була надана без згоди громади у період Російської імперії. Ще у 1870 році в селі Калусів була цілеспрямовано розібрана столітня церква Різдва Пресвятої Богородиці. Починаючи з кінця ХІХ століття, новозбудованим храмам без згоди громад нав’язувалися назви, продиктовані колоніальною політикою Російської імперії.



«Завтра о 10 год. ранку відбудеться історична подія у селі Гряди (Калусів). Храм, який зведений у 1904 р. поверне свою давню історичну назву в честь Різдва Пресвятої Богородиці. В 1870 р. у селі Калусів цілеспрямовано було розібрану столітню церкву Різдва Пресвятої Богородиці, оскільки вона була прямим доказом української сакральної ідентичності українців. Новозбудованим храмам з кінця ХІХ ст. без вибору громад навязувалися російські колоніальні назви церкви. Обов'язково появлялися "святі російські образи", як-от: О. Невського, Миколи II. Маже у кожному храмі мали бути образи російських ікон, які формували певний культ. Зокрема надзвичайного поширення в Російській імперії набрав культ Казанської ікони (у порівняні з усіма іншими). Бо її шанування було повʼязане із завоюванням Казані Іваном Лютим, а потім - із відвоюванням у поляків Москви. Імперський культ навколо неї, привʼязаний до конкретних подій російської історії - це точно не те, що нам в Україні слід далі плекати. Тому ніхто не має відкидати образ Богородиці. Але імперський культ точно слід полишити в минулому», - йдеться у дописі.



Повернення історичної назви відбувається за ініціативи місцевої громади.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У селі Гряди (колишній Калусів) Нововолинської громади храм, збудований у 1904 році, поверне свою первісну назву - Різдва Пресвятої Богородиці.Подія відбудеться у понеділок, 8 вересня у свято Різдва Пресвятої Богородиці. Про це повідомиву фейсбуці, передає ВСН Назва «Свято-Казанська» була надана без згоди громади у період Російської імперії. Ще у 1870 році в селі Калусів була цілеспрямовано розібрана столітня церква Різдва Пресвятої Богородиці. Починаючи з кінця ХІХ століття, новозбудованим храмам без згоди громад нав’язувалися назви, продиктовані колоніальною політикою Російської імперії.«Завтра о 10 год. ранку відбудеться історична подія у селі Гряди (Калусів). Храм, який зведений у 1904 р. поверне свою давню історичну назву в честь Різдва Пресвятої Богородиці. В 1870 р. у селі Калусів цілеспрямовано було розібрану столітню церкву Різдва Пресвятої Богородиці, оскільки вона була прямим доказом української сакральної ідентичності українців. Новозбудованим храмам з кінця ХІХ ст. без вибору громад навязувалися російські колоніальні назви церкви. Обов'язково появлялися "святі російські образи", як-от: О. Невського, Миколи II. Маже у кожному храмі мали бути образи російських ікон, які формували певний культ. Зокрема надзвичайного поширення в Російській імперії набрав культ Казанської ікони (у порівняні з усіма іншими). Бо її шанування було повʼязане із завоюванням Казані Іваном Лютим, а потім - із відвоюванням у поляків Москви. Імперський культ навколо неї, привʼязаний до конкретних подій російської історії - це точно не те, що нам в Україні слід далі плекати. Тому ніхто не має відкидати образ Богородиці. Але імперський культ точно слід полишити в минулому», - йдеться у дописі.Повернення історичної назви відбувається за ініціативи місцевої громади.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію