Магнітні бурі: чого очікувати від сонячної активності 9–10 вересня

Магнітні бурі: чого очікувати від сонячної активності 9–10 вересня
Прогноз сонячної та геомагнітної активності на 9-10 вересня 2025 року опублікував Центр прогнозування космічної погоди Національного управління океанічних і атмосферних досліджень США.

Геомагнітні бурі класифікуються за рівнем потужності — К-індексом — від показника 2 до 9. Що вищий К-індекс, то сильніша буря та її наслідки і вплив на людей і техніку.

У вівторок, 9 вересня, очікується сонячна активність з К-індексом 2,7 (зелений рівень), що відповідає слабким магнітним бурям. 10 вересня теж магнітної бурі не очікується.

Зазначимо, що прогноз ще може змінитися, оскільки дослідники сонячної активності оновлюють свої дані що три години. Астрофізики зазначають, що найточнішими є прогнози, зроблені на один день наперед, інші ж — тільки орієнтовні.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Магнітні бурі, прогноз, Україна
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Волинський аграрій Віктор Шумський став Заслуженим працівником сільського господарства України
У Луцьку розширюється Сіті Парк: ще більше комфорту й архітектурної гармонії. Реклама
Відпочинок на Світязі 2025: актуальні ціни на житло та місцеві делікатеси
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Чи будуть українці знову переводити годинники восени: з’явилося важливе уточнення
Сьогодні, 05:17
Курс валют на 9 вересня: скільки будуть коштувати долар, євро і злотий
Сьогодні, 03:11
Магнітні бурі: чого очікувати від сонячної активності 9–10 вересня
Сьогодні, 01:30
9 вересня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
Мерц попередив: плани Путіна не обмежуються Україною, а лише починаються з неї
08 вересня, 23:19
Медіа
відео
1/8