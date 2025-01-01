У Луцьку оприлюднили список заходів до Дня міста
08 вересня, 22:43
У Луцьку в рамках відзначення Дня міста 13 вересня передбачається провести ряд заходів.
Про це йде мова у розпорядженні міського голови, - інформує ВолиньUA.
Заплановано організувати загальноміський екофестиваль «ZeroWaste Fest Lutsk 2025». Провести Наукові пікніки на Театральному майдані міста та організувати творчий проєкт «АртТериторія». У бібліотеці-філії № 3 буде відкрита виставка-хроніка «Луцьк – древнє місто над Стиром». А у приміщенні Художнього музею - виставковий проєкт Олександра Дишка «Сила у часі. Малярство, графіка».
У приміщенні Комунального закладу загальної середньої освіти «Луцька гімназія № 3 Луцької міської ради» відбудеться фінальний етап «Кубку міського голови 2025» з мініфутболу.
Департамент культури міської ради має провести Інтеркультурний форум «Міста взаємності: міжкультурний діалог як шлях до єдності». Також будуть вручені вручення відзнаки «Почесний громадянин Луцької міської територіальної громади» у приміщенні Художнього музею Луцька.
13 вересня відбудеться велопробіг у вишиванках за маршрутом: Театральний майдан – маршрут № 15 – Театральний майдан. А на вулиці Лесі Українки працюватиме Луцький ярмарок ветеранського бізнесу «Я зміг і ти зможеш!»
Крім цього, в центрі міста пройде громадська акція «Українська вишиванка», на площі Героїв Майдану - сімейний фестиваль «Луцьк Family Fest – свято, що збирає друзів та родини!», а біля фонтану «Квітка» на проспекті Волі відбудеться літературний форум «проСЛОВО».
