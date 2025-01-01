Бійці волинської бригади розбили з FPV-дронів російську бронетехніку на сході
08 вересня, 21:45
Військові 14-ї окремої механізованої бригади, підрозділи якої воюють на Куп'янському напрямку, знищили бойову броньовану машину і танк Т-90.
Вистежили бойову техніку армії РФ бійці батальйону безпілотних систем "Сапсан". Відеокадри з виконання завдання 8 вересня оприлюднив пресцентр волинської бригади.
"Що об’єднує ворожу бронемашину "Тигр" і "аналоговнєтний" танк Т-90? Правильно — FPV-дрони Князівського "Сапсану", які влучно поцілили у ворожу техніку", — додали в бригаді.
Довідково: за даними Генштабу ЗСУ, на Куп’янському напрямку за попередню добу, 7 вересня, зафіксували п’ять атак армії РФ. Сили оборони відбили штурмові дії противника в районі Куп’янська та в напрямку Піщаного.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Вистежили бойову техніку армії РФ бійці батальйону безпілотних систем "Сапсан". Відеокадри з виконання завдання 8 вересня оприлюднив пресцентр волинської бригади.
"Що об’єднує ворожу бронемашину "Тигр" і "аналоговнєтний" танк Т-90? Правильно — FPV-дрони Князівського "Сапсану", які влучно поцілили у ворожу техніку", — додали в бригаді.
Довідково: за даними Генштабу ЗСУ, на Куп’янському напрямку за попередню добу, 7 вересня, зафіксували п’ять атак армії РФ. Сили оборони відбили штурмові дії противника в районі Куп’янська та в напрямку Піщаного.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
У Луцьку оприлюднили список заходів до Дня міста
08 вересня, 22:43
Скільки на ринках у Луцьку коштують домашні яйця?
08 вересня, 22:12
Бійці волинської бригади розбили з FPV-дронів російську бронетехніку на сході
08 вересня, 21:45
Через пологову травму не міг стояти на ногах: історія хлопчика з Волині, який вчиться ходити
08 вересня, 21:15
У Луцькому районі – ДТП: пасажирський мікроавтобус зіткнувся із фурою
08 вересня, 20:38