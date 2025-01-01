Бійці волинської бригади розбили з FPV-дронів російську бронетехніку на сході





Вистежили бойову техніку армії РФ бійці батальйону безпілотних систем "Сапсан". Відеокадри з виконання завдання 8 вересня оприлюднив пресцентр волинської бригади.



"Що об’єднує ворожу бронемашину "Тигр" і "аналоговнєтний" танк Т-90? Правильно — FPV-дрони Князівського "Сапсану", які влучно поцілили у ворожу техніку", — додали в бригаді.



Довідково: за даними Генштабу ЗСУ, на Куп’янському напрямку за попередню добу, 7 вересня, зафіксували п’ять атак армії РФ. Сили оборони відбили штурмові дії противника в районі Куп’янська та в напрямку Піщаного.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Військові 14-ї окремої механізованої бригади, підрозділи якої воюють на Куп'янському напрямку, знищили бойову броньовану машину і танк Т-90.Вистежили бойову техніку армії РФ бійці батальйону безпілотних систем "Сапсан". Відеокадри з виконання завдання 8 вересня оприлюднив пресцентр волинської бригади."Що об’єднує ворожу бронемашину "Тигр" і "аналоговнєтний" танк Т-90? Правильно — FPV-дрони Князівського "Сапсану", які влучно поцілили у ворожу техніку", — додали в бригаді.Довідково: за даними Генштабу ЗСУ, на Куп’янському напрямку за попередню добу, 7 вересня, зафіксували п’ять атак армії РФ. Сили оборони відбили штурмові дії противника в районі Куп’янська та в напрямку Піщаного.

