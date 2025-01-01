Короткочасні дощі і зниження температури: прогноз погоди від синоптиків на Волині

Короткочасні дощі і зниження температури: прогноз погоди від синоптиків на Волині
Цього тижня, 8-13 вересня, на території Волинської області очікується нестійка погода: пройдуть короткочасні дощі, місцями шквали і грози. Денна температура повітря знизиться до 20-25° тепла.

11-12 вересня над регіоном пройде холодний атмосферний фронт, розповіла Суспільному чергова синоптикиня Волинського обласного гідрометеоцентру Надія Голя.

До кінця доби 8 вересня буде мінлива хмарність, без опадів. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура вдень у Луцьку — 24-26°, в області — 22-27°.

У вівторок, 9 вересня, в регіоні очікується хмарна погода з проясненнями. У Луцьку вночі без опадів, вдень помірний короткочасний дощ. По області — вночі місцями невеликий короткочасний дощ, вдень помірний короткочасний дощ, місцями гроза.

Вітер східний, 7-12 м/с. Температура вночі у місті — 12-14°, вдень 21-23°, по області вночі — 11-16°, вдень — 20-25°.

У середу, 10 вересня, на Волині передбачається мінлива хмарність. Уночі місцями невеликий короткочасний дощ, гроза, вдень без істотних опадів. Вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі — 11-16°, вдень — 21-26°.

У четвер, 11 вересня, в області буде хмарно з проясненням. Уночі без опадів, вдень короткочасний дощ, гроза. Вітер південно-східний 7-12 м/с, вдень місцями пориви 15-20 м/с. Температура повітря вночі — 12-17°, вдень — 20-25°.

У п'ятницю, 12 вересня, на території регіону — хмарно з проясненнями, короткочасний дощ, місцями гроза. Вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі — 12-17°, вдень — 18-23°.

У суботу, 13 вересня, на Волині очікується мінлива хмарність, місцями короткочасний дощ, гроза. Вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі — 10-15°, вдень — 20-25°.

