«Кривавий Місяць»: минулої ночі лучани спостерігали місячне затемнення





Народну назву «кривавий Місяць» явище отримало за те, що Місяць під час повного місячного затемнення набуває червоного відтінку. Це відбувається через те, що Земля опиняється між Сонцем і Місяцем, а її атмосфера заломлює сонячне світло: сині промені розсіюються, а червоні проходять крізь атмосферу, потрапляючи на поверхню Місяця і забарвлюючи його в багряний колір, — пише



Повна фаза затемнення стартувала о 20:30. Пік був о 21:11 — місяць сяяв найбільш насиченим червоним світлом. О 21:52 завершувалась повна фаза, о 23:55 закінчилась напівтіньова стадія. Затемнення було видно в Європі, Азії, Африці та Австралії.



Лучани також мали нагоду поспостерігати за «кривавим Місяцем» і активно ділились фото в соцмережах. На цей вечір навіть була запланована зустріч любителів тротуарної астрономії: лучанин Тарас Кравчук запрошував містян до фонтанів перед центральним входом в парк Лесі Українки подивитись на рідкісне астрономічне явище у телескоп.



«Прийшло дуже багато людей. Черга стояла метрів 20. Це була найбільша кількість людей з 2022 року», — розповів він misto.media.



Це друге повне місячне затемнення у 2025 році. Наступна подібна подія відбудеться 2–3 березня 2026 року. Тоді повний «кривавий Місяць» буде видно в Азії, Австралії та Північній Америці.

