Мешканці одного з мікрорайонів Луцька до кінця вересня будуть без гарячої води
Після завершення робіт із підготовки теплової мережі на вул. Климчука Сергія до демонтажу, подачу гарячої води споживачам чотирьох центральних теплових пунктів на період заміни трубопроводів припинили.

Очікується, що роботи з монтажу теплової мережі триватимуть до кінця вересня, повідомили в державному комунальному підприємстві "Луцьктепло" 8 вересня, пише Суспільне.

Впродовж цього періоду послугу з постачання гарячої води зупинили для споживачів центральних теплових пунктів на вул. Климчука Сергія, 1-Е, вул. Ярослава Мудрого, 50-В, вул. Гнідавська, 65-А, вул. Івасюка Володимира, 10-Б.

Впродовж попередніх двох тижнів на об'єкті — теплова мережа від теплової камери на бульв. Газюка Івана, 3 до теплової камери на вул. Климчука Сергія, 1 — виконали земляні роботи та підготовку до демонтажу трубопроводів на ділянці в межах проїжджої частини вул. Климчука Сергія. Також виконувалася підготовка до монтажу нових труб.

Як інформували раніше в державному комунальному підприємстві "Луцьктепло", реконструкція тепломережі від теплової камери на бульварі Івана Газюка, 3 до теплової камери на вулиці Сергія Климчука, 1 — це найскладніший для виконання об’єкт із переліку заходів із підготовки теплових мереж у міжопалювальний період 2025 року.

