Мешканці одного з мікрорайонів Луцька до кінця вересня будуть без гарячої води





Очікується, що роботи з монтажу теплової мережі триватимуть до кінця вересня, повідомили в державному комунальному підприємстві "Луцьктепло" 8 вересня, пише



Впродовж цього періоду послугу з постачання гарячої води зупинили для споживачів центральних теплових пунктів на вул. Климчука Сергія, 1-Е, вул. Ярослава Мудрого, 50-В, вул. Гнідавська, 65-А, вул. Івасюка Володимира, 10-Б.



Впродовж попередніх двох тижнів на об'єкті — теплова мережа від теплової камери на бульв. Газюка Івана, 3 до теплової камери на вул. Климчука Сергія, 1 — виконали земляні роботи та підготовку до демонтажу трубопроводів на ділянці в межах проїжджої частини вул. Климчука Сергія. Також виконувалася підготовка до монтажу нових труб.



Як інформували раніше в державному комунальному підприємстві "Луцьктепло", реконструкція тепломережі від теплової камери на бульварі Івана Газюка, 3 до теплової камери на вулиці Сергія Климчука, 1 — це найскладніший для виконання об’єкт із переліку заходів із підготовки теплових мереж у міжопалювальний період 2025 року.

