У США вбили 23-річну біженку з України Ірину Заруцьку: Трамп пообіцяв дізнатися деталі

Ірину Заруцьку, яка нещодавно приїхала до США, знайшли вбитою у станції легкорейкового транспорту у місті Шарлотт (штат Північна Кароліна). Президент США Дональд Трамп заявив, що незабаром дізнається всі деталі справи.



Про це повідомляє



"Жахливо. Я про це не чув. Коли це сталося?", - відповів Трамп журналісту, який уточнив, що відео з’явилося у мережі лише нещодавно, хоча злочин стався ще у серпні.



У відповідь Трамп пообіцяв розібратися у справі.



"Я перегляну відео і дізнаюся всі деталі до завтрашнього ранку", - сказав лідер США.



Що відомо про вбивство Ірини Заруцької?



Про вбивство Ірини Заруцької 23 серпня 2025 року повідомив департамент поліції у місті Шарлотт.



За даними правоохоронців, 23-річну дівчину смертельно поранили ножем. Також у мережі було оприлюднено відео нападу.



"Найближчих родичів пані Заруцької було повідомлено про її смерть та про цю оновлену інформацію у справі", - зазначили там.



Було заарештовано підозрюваного у нападі - 34-річного Декарлоса Брауна-молодшого. Його доставили до лікарні з травмами, що не загрожують життю. Брауну висунули звинувачення у вбивстві першого ступеня.



На платформі GoFundMe, де збирають кошти для родини Ірини, зазначається про те, що дівчина приїхала до США через війну РФ проти України.





