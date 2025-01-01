Загорілася деревина: на Волині - пожежа на пилорамі
Сьогодні, 14:02
У Камінь-Каширському районі вогнеборці ліквідували пожежу на пилорамі, не допустивши поширення полум’я.
Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.
Повідомлення про пожежу на пилорамі в селі Брониця Камінь-Каширського району до служби 101 надійшло о 13:10. Загорівся склад із готовою продукцією та деревина на відкритій території.
До ліквідації пожежі залучалися рятувальники 8-ї ДПРЧ з райцентру, місцеві пожежні команди з сіл Брониця, Пнівне, Воєгоща, Ворокомле, Седлище, а також підрозділ Камінь-Каширського лісгоспу. Загалом працювало 7 автоцистерн та понад 15 вогнеборців.
Пожежу локалізовано о 14:59, ліквідовано — о 18:43. Вдалось запобігти поширенню полум’я на будівлі, продукцію та сировину на території об’єкту.
Причиною пожежі стало порушуння правил пожежної безпеки, винних осіб притягнуто до адміністративної відповідальності.
