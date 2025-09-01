Україна заздалегідь повідомила Польщу про дрон, що порушив її повітряний простір
Сьогодні, 13:22
За даними Polsat News, українська сторона заздалегідь попередила польських прикордонників про безпілотник, який у неділю ввечері перетнув кордон і впав у селі Полатичі.
Про це пише "Європейська правда" з посиланням на журналіста Polsat News.
Як повідомив репортер Polsat News Міхал Стела, безпілотник, знайдений у неділю ввечері в селі Полатичі, був виявлений і відстежувався військовими системами перед перетином кордону.
Окружна прокуратура в Любліні розкрила деталі вечірнього інциденту на пресконференції в понеділок.
Вранці 20 серпня стало відомо, що на кукурудзяне поле в селі Осини Люблінського воєводства Польщі впав невідомий предмет, який потім вибухнув.
Польська влада вважає, що повітряний простір країни з "дуже високою" ймовірністю порушив російський дрон "Гербера" з китайським двигуном.
"Безпілотник впав за 300 метрів від прикордонного переходу, він, ймовірно, не ніс зброю і мав написи кирилицею", – повідомила Агнешка Кенпка, речниця Люблінської окружної прокуратури.
Варто зазначити, що в суботу в селі Майдан-Селець Люблінського воєводства також розбився непізнаний об'єкт. Ймовірно, це був безпілотник з контрабандою, повідомляє RMF FM.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це пише "Європейська правда" з посиланням на журналіста Polsat News.
Як повідомив репортер Polsat News Міхал Стела, безпілотник, знайдений у неділю ввечері в селі Полатичі, був виявлений і відстежувався військовими системами перед перетином кордону.
Окружна прокуратура в Любліні розкрила деталі вечірнього інциденту на пресконференції в понеділок.
Вранці 20 серпня стало відомо, що на кукурудзяне поле в селі Осини Люблінського воєводства Польщі впав невідомий предмет, який потім вибухнув.
Польська влада вважає, що повітряний простір країни з "дуже високою" ймовірністю порушив російський дрон "Гербера" з китайським двигуном.
"Безпілотник впав за 300 метрів від прикордонного переходу, він, ймовірно, не ніс зброю і мав написи кирилицею", – повідомила Агнешка Кенпка, речниця Люблінської окружної прокуратури.
Варто зазначити, що в суботу в селі Майдан-Селець Люблінського воєводства також розбився непізнаний об'єкт. Ймовірно, це був безпілотник з контрабандою, повідомляє RMF FM.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
Загорілася деревина: на Волині - пожежа на пилорамі
Сьогодні, 14:02
Підтвердили загибель воїна з Волині Василя Тарасюка, який поліг рік тому на Донеччині
Сьогодні, 13:33
Україна заздалегідь повідомила Польщу про дрон, що порушив її повітряний простір
Сьогодні, 13:22
На Волині дві восьмикласниці потрапили у ДТП на квадроциклі: водійка з'їхала у кювет та врізалась у дерево
Сьогодні, 12:06