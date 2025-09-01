Україна заздалегідь повідомила Польщу про дрон, що порушив її повітряний простір

Україна заздалегідь повідомила Польщу про дрон, що порушив її повітряний простір
За даними Polsat News, українська сторона заздалегідь попередила польських прикордонників про безпілотник, який у неділю ввечері перетнув кордон і впав у селі Полатичі.

Про це пише "Європейська правда" з посиланням на журналіста Polsat News.

Як повідомив репортер Polsat News Міхал Стела, безпілотник, знайдений у неділю ввечері в селі Полатичі, був виявлений і відстежувався військовими системами перед перетином кордону.

Окружна прокуратура в Любліні розкрила деталі вечірнього інциденту на пресконференції в понеділок.

Вранці 20 серпня стало відомо, що на кукурудзяне поле в селі Осини Люблінського воєводства Польщі впав невідомий предмет, який потім вибухнув.

Польська влада вважає, що повітряний простір країни з "дуже високою" ймовірністю порушив російський дрон "Гербера" з китайським двигуном.

"Безпілотник впав за 300 метрів від прикордонного переходу, він, ймовірно, не ніс зброю і мав написи кирилицею", – повідомила Агнешка Кенпка, речниця Люблінської окружної прокуратури.

Варто зазначити, що в суботу в селі Майдан-Селець Люблінського воєводства також розбився непізнаний об'єкт. Ймовірно, це був безпілотник з контрабандою, повідомляє RMF FM.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Польща, дрон
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Волинський аграрій Віктор Шумський став Заслуженим працівником сільського господарства України
У Луцьку розширюється Сіті Парк: ще більше комфорту й архітектурної гармонії. Реклама
Відпочинок на Світязі 2025: актуальні ціни на житло та місцеві делікатеси
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Загорілася деревина: на Волині - пожежа на пилорамі
Сьогодні, 14:02
Підтвердили загибель воїна з Волині Василя Тарасюка, який поліг рік тому на Донеччині
Сьогодні, 13:33
Україна заздалегідь повідомила Польщу про дрон, що порушив її повітряний простір
Сьогодні, 13:22
Орбан почав розповідати про «поділ України» на три зони, як гарантії безпеки
Сьогодні, 12:36
На Волині дві восьмикласниці потрапили у ДТП на квадроциклі: водійка з'їхала у кювет та врізалась у дерево
Сьогодні, 12:06
Медіа
відео
1/8