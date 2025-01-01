На Волині дві восьмикласниці потрапили у ДТП на квадроциклі: водійка з'їхала у кювет та врізалась у дерево

На Волині дві восьмикласниці потрапили в аварію на квадроциклі: слідчі встановлюють обставини ДТП.Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.Подія трапилась 7 вересня, в Ковелі.Дівчина, 2012 року народження, взяла без дозволу квадроцикл та розпочала рух. Разом з нею перебувала її неповнолітня товаришка.Не врахувавши дорожньої обстановки та не впоравшись з керуванням, учениця з’їхала в кювет та зіткнулась з деревом.Пасажирка не постраждала. Водійку ж ушпиталили: вона отримала травми та перелом.За цим фактом відомості внесуть до ЄРДР за ч.1 ст.286 ККУ, слідчі встановлять усі деталі.