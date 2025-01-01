Орбан почав розповідати про «поділ України» на три зони, як гарантії безпеки
Сьогодні, 12:36
Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, нібито США визнали, що «росія виграла війну», а «доля України, здається, вирішена».
Про це він сказав під час виступу на політзустрічі партії «Фідес», цитують Magyar Nemzet, Nemzeti, 24.hu та Index, пише Громадське.
У своїй промові Орбан заявляв, що Європейський Союз «перебуває у стані розпаду», і протиставив це «успіху угорської економічної моделі». Він заявив, що бюджет ЄС на 2028-2035 роки «може стати останнім», після чого єврозона нібито може розпастися.
Орбан також роздумував про зміну стратегії Сполучених Штатів. Мовляв, Америка усвідомила, що Китай обжене її у світовому торговельному порядку, тому повертається до політики великих держав замість експорту демократії. На його думку, американці також «визнали, що росія виграла російсько-українську війну».
«Вони зіткнулися з тим фактом, що росія виграла війну. Без відправлення військ перемога росії неминуча, але війська не відправляються. росію не можна відокремити від Китаю найближчими роками», — сказав Орбан.
Він також звинуватив попереднього президента США Джо Байдена у відкритих заявах про бажання змінити політичний режим у росії.
«Питання було в тому, якою буде доля України? Сьогодні, якщо дивитися на події та інтерпретувати їх холоднокровно, Україну зараз розділяють. До війни Україна мала важливе становище, вона існувала як буферна держава: 50 відсотків належало росіянам, 50 відсотків — Заходу. Унаслідок війни це розвалилося. Сьогодні європейці елегантно говорять про гарантії безпеки, що своєю чергою означає поділ України. Перший крок було зроблено, бо Захід визнав, що існує російська зона. Предметом дискусії є те, наскільки далеко від кордону російської зони має бути створена демілітаризована зона. Далі буде третя, західна зона, про межі якої ми поки що нічого не знаємо», — заявив Орбан.
Водночас, як цитує Index, Орбан переконував, що влада Угорщини не налаштована проти України.
«Ми не хочемо штовхати Україну в нікуди, ми не антиукраїнські. Ми хочемо майбутнього для України, бо сусідня країна, що розвалюється, теж нам не підходить», — сказав Орбан.
Він звинуватив ЄС, що той поводиться «як кульгава качка під час війни», та заявив, що Євросоюз має вести переговори з росією, а не зі Сполученими Штатами, щодо заходів безпеки.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це він сказав під час виступу на політзустрічі партії «Фідес», цитують Magyar Nemzet, Nemzeti, 24.hu та Index, пише Громадське.
У своїй промові Орбан заявляв, що Європейський Союз «перебуває у стані розпаду», і протиставив це «успіху угорської економічної моделі». Він заявив, що бюджет ЄС на 2028-2035 роки «може стати останнім», після чого єврозона нібито може розпастися.
Орбан також роздумував про зміну стратегії Сполучених Штатів. Мовляв, Америка усвідомила, що Китай обжене її у світовому торговельному порядку, тому повертається до політики великих держав замість експорту демократії. На його думку, американці також «визнали, що росія виграла російсько-українську війну».
«Вони зіткнулися з тим фактом, що росія виграла війну. Без відправлення військ перемога росії неминуча, але війська не відправляються. росію не можна відокремити від Китаю найближчими роками», — сказав Орбан.
Він також звинуватив попереднього президента США Джо Байдена у відкритих заявах про бажання змінити політичний режим у росії.
«Питання було в тому, якою буде доля України? Сьогодні, якщо дивитися на події та інтерпретувати їх холоднокровно, Україну зараз розділяють. До війни Україна мала важливе становище, вона існувала як буферна держава: 50 відсотків належало росіянам, 50 відсотків — Заходу. Унаслідок війни це розвалилося. Сьогодні європейці елегантно говорять про гарантії безпеки, що своєю чергою означає поділ України. Перший крок було зроблено, бо Захід визнав, що існує російська зона. Предметом дискусії є те, наскільки далеко від кордону російської зони має бути створена демілітаризована зона. Далі буде третя, західна зона, про межі якої ми поки що нічого не знаємо», — заявив Орбан.
Водночас, як цитує Index, Орбан переконував, що влада Угорщини не налаштована проти України.
«Ми не хочемо штовхати Україну в нікуди, ми не антиукраїнські. Ми хочемо майбутнього для України, бо сусідня країна, що розвалюється, теж нам не підходить», — сказав Орбан.
Він звинуватив ЄС, що той поводиться «як кульгава качка під час війни», та заявив, що Євросоюз має вести переговори з росією, а не зі Сполученими Штатами, щодо заходів безпеки.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
Підтвердили загибель воїна з Волині Василя Тарасюка, який поліг рік тому на Донеччині
Сьогодні, 13:33
Орбан почав розповідати про «поділ України» на три зони, як гарантії безпеки
Сьогодні, 12:36
На Волині дві восьмикласниці потрапили у ДТП на квадроциклі: водійка з'їхала у кювет та врізалась у дерево
Сьогодні, 12:06
Суд оштрафував фірму з Волині, яка зводила оборонні споруди на ділянці біля кордону з Білоруссю
Сьогодні, 11:58