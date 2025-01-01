Підтвердили загибель воїна з Волині Василя Тарасюка, який поліг рік тому на Донеччині

Василя Тарасюка.



Про це повідомили у громаді села Буцинь.



"На жаль, знову трагічна звістка сколихнула наш район. Після проведення ДНК-експертизи підтверджено загибель уродженця с. Буцинь, жителя м. Ковель, Тарасюка Василя Миколайовича 1984 року народження. Військовий загинув 23 липня 2024 року в районі н.п. Прогрес, Покровського району Донецької області. Вічна слава і пам'ять Герою! Найщиріші співчуття рідним загиблого!" - йдеться в повідомленні.



Інтернет-видання ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!

Підтвердили загибель воїна з ВолиніПро це повідомили у громаді села Буцинь."На жаль, знову трагічна звістка сколихнула наш район. Після проведення ДНК-експертизи підтверджено загибель уродженця с. Буцинь, жителя м. Ковель, Тарасюка Василя Миколайовича 1984 року народження. Військовий загинув 23 липня 2024 року в районі н.п. Прогрес, Покровського району Донецької області. Вічна слава і пам'ять Герою! Найщиріші співчуття рідним загиблого!" - йдеться в повідомленні.

