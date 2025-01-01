Підтвердили загибель воїна з Волині Василя Тарасюка, який поліг рік тому на Донеччині
Сьогодні, 13:33
Підтвердили загибель воїна з Волині Василя Тарасюка.
Про це повідомили у громаді села Буцинь.
"На жаль, знову трагічна звістка сколихнула наш район. Після проведення ДНК-експертизи підтверджено загибель уродженця с. Буцинь, жителя м. Ковель, Тарасюка Василя Миколайовича 1984 року народження. Військовий загинув 23 липня 2024 року в районі н.п. Прогрес, Покровського району Донецької області. Вічна слава і пам'ять Герою! Найщиріші співчуття рідним загиблого!" - йдеться в повідомленні.
Інтернет-видання ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомили у громаді села Буцинь.
"На жаль, знову трагічна звістка сколихнула наш район. Після проведення ДНК-експертизи підтверджено загибель уродженця с. Буцинь, жителя м. Ковель, Тарасюка Василя Миколайовича 1984 року народження. Військовий загинув 23 липня 2024 року в районі н.п. Прогрес, Покровського району Донецької області. Вічна слава і пам'ять Герою! Найщиріші співчуття рідним загиблого!" - йдеться в повідомленні.
Інтернет-видання ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
На Запоріжжі загинув Герой з Волині Олександр Хвас
Сьогодні, 14:30
Загорілася деревина: на Волині - пожежа на пилорамі
Сьогодні, 14:02
Підтвердили загибель воїна з Волині Василя Тарасюка, який поліг рік тому на Донеччині
Сьогодні, 13:33