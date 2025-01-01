Підтвердили загибель воїна з Волині Василя Тарасюка, який поліг рік тому на Донеччині

Підтвердили загибель воїна з Волині Василя Тарасюка, який поліг рік тому на Донеччині
Підтвердили загибель воїна з Волині Василя Тарасюка.

Про це повідомили у громаді села Буцинь.

"На жаль, знову трагічна звістка сколихнула наш район. Після проведення ДНК-експертизи підтверджено загибель уродженця с. Буцинь, жителя м. Ковель, Тарасюка Василя Миколайовича 1984 року народження. Військовий загинув 23 липня 2024 року в районі н.п. Прогрес, Покровського району Донецької області. Вічна слава і пам'ять Герою! Найщиріші співчуття рідним загиблого!" - йдеться в повідомленні.

Інтернет-видання ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!

