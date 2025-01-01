На Запоріжжі загинув Герой з Волині Олександр Хвас
Сьогодні, 14:30
Після проведення ДНК експертизи підтверджено загибель жителя с. Гуща, старшого сержанта ХВАСА ОЛЕКСАНДРА ОЛЕКСАНДРОВИЧА, 1983 року народження.
Про це повідомили у Рівненській громаді.
"Військовий загинув 4 лютого 2024 року в районі н.п. Роботине Запорізької області. Згідно з розпорядженням голови сільської ради в громаді оголошено Дні жалоби!
Наш земляк мужньо воював на посаді командира відділення взводу інженерної розвідки групи інженерного забезпечення 65-ї ОМБр. Вічна слава, честь і пам'ять Герою! Найщиріші співчуття рідним загиблого!" - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що прибуття тіла загиблого Героя до рідної домівки та чин поховання очікується в середу, 10 вересня. Про точний час прибуття і прощання з нашим земляком повідомлять додатково.
Інтернет-видання ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!
