На Запоріжжі загинув Герой з Волині Олександр Хвас

Після проведення ДНК експертизи підтверджено загибель жителя с. Гуща, старшого сержанта, 1983 року народження.Про це повідомили у Рівненській громаді."Військовий загинув 4 лютого 2024 року в районі н.п. Роботине Запорізької області. Згідно з розпорядженням голови сільської ради в громаді оголошено Дні жалоби!Наш земляк мужньо воював на посаді командира відділення взводу інженерної розвідки групи інженерного забезпечення 65-ї ОМБр. Вічна слава, честь і пам'ять Герою! Найщиріші співчуття рідним загиблого!" - йдеться в повідомленні.Зазначається, що прибуття тіла загиблого Героя до рідної домівки та чин поховання очікується в середу, 10 вересня. Про точний час прибуття і прощання з нашим земляком повідомлять додатково.