Суд оштрафував фірму з Волині, яка зводила оборонні споруди на ділянці біля кордону з Білоруссю

Господарський суд Волинської області зобов’язав будівельне підприємство, яке зводило оборонні споруди поблизу кордону з Білоруссю, заплатити понад 500 тис. грн штрафних санкцій. Як зʼясувалося, компанія «ВРБУД» не повернула до бюджету залишок із авансових виплат.

Про це йдеться у рішенні суду від 26 серпня, пише zaxid.net.

За даними слідства, у квітні 2024 року департамент інфраструктури Волинської ОВА уклав договір підряду із місцевим товариством з обмеженою відповідальністю «ВРБУД» про будівництво невибухових загороджень першого рубежу оборони Заболоття. Йдеться про ділянку біля кордону з Республікою Білорусь. Договірна ціна робіт становила понад 51 млн грн. Підрядник отримав 35,6 млн грн авансу, які мав використати впродовж пів року. Однак з цієї суми використати не встигли 16,4 млн грн.

Оскільки будівельне підприємство не повернуло залишок авансу у визначені договором терміни, то над ним нависла загроза штрафних санкцій: пеня за кожен день прострочення у розмірі подвійної облікової ставки Нацбанку України.

У липні та серпні 2024 року Луцька окружна прокуратура надсилала фірмі листи про повернення невикористаних грошей, а в листопаді того ж року та наприкінці січня 2025-го ТОВ «ВРБУД» отримав уже письмові претензії про сплату заборгованості та пені за договором підряду. Їх фірма проігнорувала.

Суддя Оксана Слободян повністю задовольнила позов прокуратури і постановила стягнути з ТОВ «ВРБУД» на користь управління інфраструктури Волинської ОДА 510 тис. грн. Також компанія має заплатити понад 6 тис. грн судового збору. Рішення ще можна оскаржити в апеляційному суді.

Додамо, що згідно з даними аналітичної онлайн-системи YouControl, ТОВ «ВРБУД» зареєстроване 7,5 років тому у Ратному Ковельського району. Спеціалізується на будівництві житлових і нежитлових будівель. Директором вказаний Богдан Байдужа, власником – Анатолій Гурський зі Львова.



Що там построїли на бумазі ахахаха
