Повідомили стан підлітка, який впав із вікна багатоповерхівки в Луцьку

випав з вікна багатоповерхівки у Луцьку, госпіталізували в лікарню у численними травмами. Дитина знаходиться у відділенні реанімації та інтенсивної терапії.



Про це повідомили



Як розповіли у пресслужбі КП Волинський обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф, медики виїжджали на виклик щодо падіння з висоти. У неповнолітнього хлопця діагностували кататравму (кататравма — це сукупність множинних пошкоджень, що виникають внаслідок падіння з висоти, і часто призводять до переломів кісток, ушкоджень внутрішніх органів та черепно-мозкових травм).



Постраждалого госпіталізували швидкою у медичний заклад.



Як зазначили нам у пресслужбі ГУНП у Волинській області, хлопець випав з вікна четвертого поверху за місцем проживання. Його госпіталізували. Правоохоронці з'ясовують усі обставини події. Згодом буде прийнято відповідне процесуальне рішення.



