У Луцьку з вікна четвертого поверху випав хлопець
07 вересня, 15:55
Сьогодні, 7 вересня, на вулиці Кравчука у Луцьку з четвертого поверху випав хлопець.
Про це ВолиньPost стало відомо із власних джерел.
Сталося це близько обідньої пори.
Хлопець отримав серйозні травми та госпіталізований до медичного закладу.
Що саме стало причиною трагедії – наразі невідомо.
