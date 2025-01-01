У Луцьку з вікна четвертого поверху випав хлопець





Про це



Сталося це близько обідньої пори.



Хлопець отримав серйозні травми та госпіталізований до медичного закладу.



Що саме стало причиною трагедії – наразі невідомо.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Сьогодні, 7 вересня, на вулиці Кравчука у Луцьку з четвертого поверху випав хлопець.Про це ВолиньPost стало відомо із власних джерел.Сталося це близько обідньої пори.Хлопець отримав серйозні травми та госпіталізований до медичного закладу.Що саме стало причиною трагедії – наразі невідомо.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію