«Він може приїхати до Києва»: Зеленський знову відкинув пропозицію путіна зустрітися у «столиці цього терориста»

Володимир Зеленський вважає, що російський лідер володимир путін навмисно робить «неприйнятні» пропозиції щодо зустрічі в Москві, щоб ця зустріч зрештою не відбулася.



Про це він сказав в інтерв’ю ABC News, пише



Зеленський пояснив, що не може зустрічатися з путіним «у столиці цього терориста», поки Україна щодня перебуває під ракетними атаками.



Тож український президент вважає таку пропозицію російського лідера подібною до того, якби він запросив його в Київ.



«Він може приїхати до Києва. <…> Я не можу поїхати до столиці цього терориста», — каже він.



Більше про зустріч Зеленського і путіна



Президент США Дональд Трамп заявив, що в розмові з російським лідером володимиром путіним він розпочав підготовку до зустрічі очільника кремля з українським президентом Володимиром Зеленським.



За словами держсекретаря США Марко Рубіо, глава рф висловив готовність до цієї зустрічі, тоді як російський міністр закордонних справ Сергій Лавров наголосив, що такі зустрічі «потрібно дуже ретельно готувати».



Також у росії знову поставили під сумнів легітимність президента України, хоча визнали його «фактичним главою режиму» і заявили, що на цій підставі готові провести з ним зустріч.



Згодом Трамп висловив сумнів щодо зустрічі президента України з главою рф найближчим часом, пояснивши: «Іноді люди до цього не готові».



Тим часом путін називав «найкращим місцем» для зустрічі Москву, пообіцявши Зеленському «стовідсоткову гарантію безпеки» в разі його візиту. Той же неодноразово відкидав цю пропозицію, кажучи про неї так: «Якщо хочеш, щоб зустрічі не було, треба запросити мене в Москву».

