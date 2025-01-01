Зеленський про нічну атаку: кілька дронів перетнули кордон України та Білорусі





Про це він повідомив у соцмережах, пише



«Такі вбивства зараз, коли давно могла початися реальна дипломатія, — свідомий злочин і затягування війни. Не раз звучало у Вашингтоні, що за відмову говорити будуть санкції. Маємо реалізувати все, про що домовились у Парижі», — написав Зеленський.



Він зазначив, що Україна розраховує на реалізацію всіх домовленостей щодо посилення української ППО.



«Кожна додаткова система рятує цивільних від цих підлих ударів. Світ може змусити кремлівських злочинців перестати вбивати, потрібна лише політична воля. Дякую всім, хто допомагає», — написав він.



Про атаку



З вечора 6 вересня і протягом ночі війська рф запустили по Україні 823 засоби повітряного нападу: 810 ударних БпЛА типу Shahed і безпілотників-імітаторів, 9 крилатих ракет «Іскандер-К» та 4 балістичні ракети «Іскандер-М».



Протиповітряна оборона збила/подавила більшість з них, однак зафіксовано влучання 9 ракет та 56 ударних БпЛА на 37 локаціях, падіння збитих (уламки) на 8 локаціях.



Відомо про щонайменше двох загиблих у Києві, понад 20 людей постраждало. Зазнали пошкоджень кілька житлових багатоповерхівок, а також будівля Кабінету міністрів. У Кривому Розі постраждали троє чоловіків. Також відомо про постраждалих на Сумщині та Запоріжжі унаслідок атак ввечері 6 вересня.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Президент Володимир Зеленський заявив, що під час масованої російської атаки по Україні уночі проти 7 вересня декілька дронів, за попередньою інформацією, перетнули кордон України та Білорусі.Про це він повідомив у соцмережах, пише Громадське «Такі вбивства зараз, коли давно могла початися реальна дипломатія, — свідомий злочин і затягування війни. Не раз звучало у Вашингтоні, що за відмову говорити будуть санкції. Маємо реалізувати все, про що домовились у Парижі», — написав Зеленський.Він зазначив, що Україна розраховує на реалізацію всіх домовленостей щодо посилення української ППО.«Кожна додаткова система рятує цивільних від цих підлих ударів. Світ може змусити кремлівських злочинців перестати вбивати, потрібна лише політична воля. Дякую всім, хто допомагає», — написав він.З вечора 6 вересня і протягом ночі війська рф запустили по Україні 823 засоби повітряного нападу: 810 ударних БпЛА типу Shahed і безпілотників-імітаторів, 9 крилатих ракет «Іскандер-К» та 4 балістичні ракети «Іскандер-М».Протиповітряна оборона збила/подавила більшість з них, однак зафіксовано влучання 9 ракет та 56 ударних БпЛА на 37 локаціях, падіння збитих (уламки) на 8 локаціях.Відомо про щонайменше двох загиблих у Києві, понад 20 людей постраждало. Зазнали пошкоджень кілька житлових багатоповерхівок, а також будівля Кабінету міністрів. У Кривому Розі постраждали троє чоловіків. Також відомо про постраждалих на Сумщині та Запоріжжі унаслідок атак ввечері 6 вересня.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію