Росіяни атакують основну дорогу з Харківщини на Донеччину
07 вересня, 16:44
Окупанти вранці 7 вересня поцілили "FPV-дроном" по мікроавтобусу на автошляху поблизу Слов’янська Донецької області – одна жінка загинула та п’ятеро зазнали поранень.
Про це повідомляють Донецька облпрокуратура, начальник Слов'янської МВА Вадим Лях, пише Українська правда.
За даними слідства, унаслідок прямого влучання БпЛА в автівку загинула 61-річна пасажирка. Ще п’ятеро жінок віком 49, 51, 62, 71 та 72 роки отримали тілесні ушкодження.
Із черепно-мозковими травмами, струсом головного мозку, саднами, рваними ранами, контузіями та гострою реакцією на стрес їх доставлено до медичного закладу, де надано кваліфіковану допомогу.
"Звертаємо увагу мешканців і гостей Словʼянська, що через загрозу ударів fpv-дронів ділянка траси Київ-Довжанський від виїзду з міста з боку Словкурорту до повороту на Маяцьке лісництво є небезпечною.
Рух транспорту вказаною ділянкою тимчасово обмежено", - йдеться в повідомленні.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомляють Донецька облпрокуратура, начальник Слов'янської МВА Вадим Лях, пише Українська правда.
За даними слідства, унаслідок прямого влучання БпЛА в автівку загинула 61-річна пасажирка. Ще п’ятеро жінок віком 49, 51, 62, 71 та 72 роки отримали тілесні ушкодження.
Із черепно-мозковими травмами, струсом головного мозку, саднами, рваними ранами, контузіями та гострою реакцією на стрес їх доставлено до медичного закладу, де надано кваліфіковану допомогу.
"Звертаємо увагу мешканців і гостей Словʼянська, що через загрозу ударів fpv-дронів ділянка траси Київ-Довжанський від виїзду з міста з боку Словкурорту до повороту на Маяцьке лісництво є небезпечною.
Рух транспорту вказаною ділянкою тимчасово обмежено", - йдеться в повідомленні.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
«Він може приїхати до Києва»: Зеленський знову відкинув пропозицію путіна зустрітися у «столиці цього терориста»
07 вересня, 17:02
Росіяни атакують основну дорогу з Харківщини на Донеччину
07 вересня, 16:44
У Луцьку з вікна четвертого поверху випав хлопець
07 вересня, 15:55
Три дні мешканці двох сіл на Волині тимчасово залишаться без газу
07 вересня, 15:13