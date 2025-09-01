Росіяни атакують основну дорогу з Харківщини на Донеччину

Росіяни атакують основну дорогу з Харківщини на Донеччину
Окупанти вранці 7 вересня поцілили "FPV-дроном" по мікроавтобусу на автошляху поблизу Слов’янська Донецької області – одна жінка загинула та п’ятеро зазнали поранень.

Про це повідомляють Донецька облпрокуратура, начальник Слов'янської МВА Вадим Лях, пише Українська правда.

За даними слідства, унаслідок прямого влучання БпЛА в автівку загинула 61-річна пасажирка. Ще п’ятеро жінок віком 49, 51, 62, 71 та 72 роки отримали тілесні ушкодження.

Із черепно-мозковими травмами, струсом головного мозку, саднами, рваними ранами, контузіями та гострою реакцією на стрес їх доставлено до медичного закладу, де надано кваліфіковану допомогу.

"Звертаємо увагу мешканців і гостей Словʼянська, що через загрозу ударів fpv-дронів ділянка траси Київ-Довжанський від виїзду з міста з боку Словкурорту до повороту на Маяцьке лісництво є небезпечною.

Рух транспорту вказаною ділянкою тимчасово обмежено", - йдеться в повідомленні.

