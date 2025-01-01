Три дні мешканці двох сіл на Волині тимчасово залишаться без газу





Газу не буде упродовж трьох днів з 8:00 до 17:00 години, попередили у Волинській філії "Газмережі". Відключення газопостачання пов'язане із виконанням ремонтних робіт, пише



Газопостачання у селі Лучиці припинять на вулицях:



Першотравнева;



Вишнева;



Квітнева.



У селі Мстишин газу не буде на вулицях:



Центральна;



Степова;



Механізаторів.



Власників осель просять перекрити крани при виході з помешкання та дотримуватися правил безпеки при використанні газу в побуті.



Відновлення газопостачання відбудеться після завершення ремонтно-профілактичних за умови доступу до газоспоживаючого обладнання в помешканнях та актів перевірки димових і вентиляційних каналів, додали у Волинській філії "Газмережі".

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! З 8 по 10 вересня мешканці сіл Лучиці та Мстишин Луцького району на Волині тимчасово залишаться без газопостачання.Газу не буде упродовж трьох днів з 8:00 до 17:00 години, попередили у Волинській філії "Газмережі". Відключення газопостачання пов'язане із виконанням ремонтних робіт, пише Суспільне Газопостачання у селі Лучиці припинять на вулицях:Першотравнева;Вишнева;Квітнева.У селі Мстишин газу не буде на вулицях:Центральна;Степова;Механізаторів.Власників осель просять перекрити крани при виході з помешкання та дотримуватися правил безпеки при використанні газу в побуті.Відновлення газопостачання відбудеться після завершення ремонтно-профілактичних за умови доступу до газоспоживаючого обладнання в помешканнях та актів перевірки димових і вентиляційних каналів, додали у Волинській філії "Газмережі".

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію