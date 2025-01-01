Три дні мешканці двох сіл на Волині тимчасово залишаться без газу
07 вересня, 15:13
З 8 по 10 вересня мешканці сіл Лучиці та Мстишин Луцького району на Волині тимчасово залишаться без газопостачання.
Газу не буде упродовж трьох днів з 8:00 до 17:00 години, попередили у Волинській філії "Газмережі". Відключення газопостачання пов'язане із виконанням ремонтних робіт, пише Суспільне.
Газопостачання у селі Лучиці припинять на вулицях:
Першотравнева;
Вишнева;
Квітнева.
У селі Мстишин газу не буде на вулицях:
Центральна;
Степова;
Механізаторів.
Власників осель просять перекрити крани при виході з помешкання та дотримуватися правил безпеки при використанні газу в побуті.
Відновлення газопостачання відбудеться після завершення ремонтно-профілактичних за умови доступу до газоспоживаючого обладнання в помешканнях та актів перевірки димових і вентиляційних каналів, додали у Волинській філії "Газмережі".
