Три дні мешканці двох сіл на Волині тимчасово залишаться без газу
З 8 по 10 вересня мешканці сіл Лучиці та Мстишин Луцького району на Волині тимчасово залишаться без газопостачання.

Газу не буде упродовж трьох днів з 8:00 до 17:00 години, попередили у Волинській філії "Газмережі". Відключення газопостачання пов'язане із виконанням ремонтних робіт, пише Суспільне.

Газопостачання у селі Лучиці припинять на вулицях:

Першотравнева;

Вишнева;

Квітнева.

У селі Мстишин газу не буде на вулицях:

Центральна;

Степова;

Механізаторів.

Власників осель просять перекрити крани при виході з помешкання та дотримуватися правил безпеки при використанні газу в побуті.

Відновлення газопостачання відбудеться після завершення ремонтно-профілактичних за умови доступу до газоспоживаючого обладнання в помешканнях та актів перевірки димових і вентиляційних каналів, додали у Волинській філії "Газмережі".

