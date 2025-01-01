Росія вночі запустила 805 безпілотників та 13 ракет по Україні
Сьогодні, 13:40
З вечора 6 вересня і протягом ночі війська рф запустили по Україні 818 засобів повітряного нападу. Більшість вдалося збити або подавити
Про це повідомило Командування Повітряних сил ЗСУ.
Так, окупанти запустили:
805 ударних БпЛА типу Shahed і безпілотників-імітаторів різних типів із напрямків Курськ, Брянськ, Міллерово, Орел, Шаталово, Приморсько-Ахтарськ у росії, Гвардійське, Чауда в Криму.
9 крилатих ракет «Іскандер-К» із Курської області рф;
4 балістичні ракети «Іскандер-М”/KN-23 з Криму.
Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.
Протиповітряна оборона збила/подавила 751 повітряну ціль:
747 ворожих БпЛА типу Shahed і дронів-імітаторів різних типів;
4 крилаті ракети «Іскандер-К».
Зафіксовано влучання 9 ракет та 56 ударних БпЛА на 37 локаціях, падіння збитих (уламки) на 8 локаціях.
