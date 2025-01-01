Росія вночі запустила 805 безпілотників та 13 ракет по Україні





Про це повідомило Командування Повітряних сил ЗСУ.



Так, окупанти запустили:



805 ударних БпЛА типу Shahed і безпілотників-імітаторів різних типів із напрямків Курськ, Брянськ, Міллерово, Орел, Шаталово, Приморсько-Ахтарськ у росії, Гвардійське, Чауда в Криму.



9 крилатих ракет «Іскандер-К» із Курської області рф;



4 балістичні ракети «Іскандер-М”/KN-23 з Криму.



Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.



Протиповітряна оборона збила/подавила 751 повітряну ціль:



747 ворожих БпЛА типу Shahed і дронів-імітаторів різних типів;

4 крилаті ракети «Іскандер-К».



Зафіксовано влучання 9 ракет та 56 ударних БпЛА на 37 локаціях, падіння збитих (уламки) на 8 локаціях.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! З вечора 6 вересня і протягом ночі війська рф запустили по Україні 818 засобів повітряного нападу. Більшість вдалося збити або подавитиПро це повідомило Командування Повітряних сил ЗСУ.Так, окупанти запустили:805 ударних БпЛА типу Shahed і безпілотників-імітаторів різних типів із напрямків Курськ, Брянськ, Міллерово, Орел, Шаталово, Приморсько-Ахтарськ у росії, Гвардійське, Чауда в Криму.9 крилатих ракет «Іскандер-К» із Курської області рф;4 балістичні ракети «Іскандер-М”/KN-23 з Криму.Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.Протиповітряна оборона збила/подавила 751 повітряну ціль:747 ворожих БпЛА типу Shahed і дронів-імітаторів різних типів;4 крилаті ракети «Іскандер-К».Зафіксовано влучання 9 ракет та 56 ударних БпЛА на 37 локаціях, падіння збитих (уламки) на 8 локаціях.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію