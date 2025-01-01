У Луцьку триває ліквідація аварії на центральному водогоні: мешканців просять зробити запас води
Сьогодні, 12:14
У Луцьку другий день триває ліквідація аварії на центральному водогоні на вулиці Карпенка-Карого. Виконання робіт ускладнюють мережі, які знаходяться під залізничним полотном.
Тому понижений тиск подачі води у лучан буде до завершення ремонту, повідомили 6 вересня в комунальному підприємстві "Луцькводоканал", пише Суспільне.
Понижений тиск води буде у таких районах Луцька:
Центральна частина міста;
Привокзальний;
Вишків;
район Київського майдану;
мікрорайон Балки;
квартали №33 і №40 (частково).
Комунальники просять мешканців Луцька зробити запас води на час проведення робіт.
Коли відновлять водопостачання, у "Луцькводоканалі" не уточнюють. Роботи з ліквідації аварії на центральному водогоні розпочалися вранці 5 вересня.
