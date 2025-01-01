У Луцьку триває ліквідація аварії на центральному водогоні: мешканців просять зробити запас води





Тому понижений тиск подачі води у лучан буде до завершення ремонту, повідомили 6 вересня в комунальному підприємстві "Луцькводоканал", пише



Понижений тиск води буде у таких районах Луцька:



Центральна частина міста;



Привокзальний;



Вишків;



район Київського майдану;



мікрорайон Балки;



квартали №33 і №40 (частково).



Комунальники просять мешканців Луцька зробити запас води на час проведення робіт.



Коли відновлять водопостачання, у "Луцькводоканалі" не уточнюють. Роботи з ліквідації аварії на центральному водогоні розпочалися вранці 5 вересня.

