У Луцьку триває ліквідація аварії на центральному водогоні: мешканців просять зробити запас води

У Луцьку другий день триває ліквідація аварії на центральному водогоні на вулиці Карпенка-Карого. Виконання робіт ускладнюють мережі, які знаходяться під залізничним полотном.

Тому понижений тиск подачі води у лучан буде до завершення ремонту, повідомили 6 вересня в комунальному підприємстві "Луцькводоканал", пише Суспільне.

Понижений тиск води буде у таких районах Луцька:

Центральна частина міста;

Привокзальний;

Вишків;

район Київського майдану;

мікрорайон Балки;

квартали №33 і №40 (частково).

Комунальники просять мешканців Луцька зробити запас води на час проведення робіт.

Коли відновлять водопостачання, у "Луцькводоканалі" не уточнюють. Роботи з ліквідації аварії на центральному водогоні розпочалися вранці 5 вересня.

