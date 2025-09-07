Унаслідок атаки постраждала будівля Кабміну
Сьогодні, 11:37
Внаслідок російської атаки 7 вересня пошкоджено будівлю Кабінету міністрів. Для гасіння пожежі залучили вертоліт.
Фотографії ушкоджень опублікувала прем'єр-міністерка Юлія Свириденко. Вона уточнила, що минулось без поранених, пише LB.ua.
"Так, вперше через ворожу атаку пошкоджена будівля уряду, дах і верхні поверхи. Рятувальники гасять пожежу. Дякую їм за роботу. Будівлі відновимо. Але втрачені життя не повернути. Ворог щодня тероризує і вбиває наших людей по всій країні", – прокоментувала вона.
Уночі і вранці Росія атакувала Київ ракетами і дронами. Найбільше в столиці постраждав Святошинський район – там є ушкодження не менше чотирьох багатоповерхівок, убито двох людей. Поранених не менше 17. Також будинок пошкоджено в Дарницькому районі.
Постраждали й інші області: Одеська, Запорізька, Дніпропетровська.
