Росіяни пошкодили залізницю на Полтавщині, – УЗ

Через масований російський обстріл у ніч на 7 вересня "Укрзалізниця" повідомила про пошкодження залізничної інфраструктури у Полтавській області.

Про це повідомив голова правління АТ "Укрзалізниця" Олександр Перцовський, пише Українська правда.

За даними компанії, низка поїздів слідуватимуть зміненим маршрутом - зокрема, поїзди 59, 8 – Одеса-Харків, а також поїзди 792, 126 на Кременчук.

"Частину пасажирів будемо у співпраці з ОВА та місцевою владою підвозити автобусами", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, що ранок 6 вересня росіяни почали з обстрілу залізничної інфраструктури на Донеччині, затримувались потяги.

