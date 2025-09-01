Росіяни пошкодили залізницю на Полтавщині, – УЗ
Сьогодні, 10:12
Через масований російський обстріл у ніч на 7 вересня "Укрзалізниця" повідомила про пошкодження залізничної інфраструктури у Полтавській області.
Про це повідомив голова правління АТ "Укрзалізниця" Олександр Перцовський, пише Українська правда.
За даними компанії, низка поїздів слідуватимуть зміненим маршрутом - зокрема, поїзди 59, 8 – Одеса-Харків, а також поїзди 792, 126 на Кременчук.
"Частину пасажирів будемо у співпраці з ОВА та місцевою владою підвозити автобусами", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, що ранок 6 вересня росіяни почали з обстрілу залізничної інфраструктури на Донеччині, затримувались потяги.
