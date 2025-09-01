Росіяни пошкодили залізницю на Полтавщині, – УЗ





Про це повідомив голова правління АТ "Укрзалізниця" Олександр Перцовський, пише



За даними компанії, низка поїздів слідуватимуть зміненим маршрутом - зокрема, поїзди 59, 8 – Одеса-Харків, а також поїзди 792, 126 на Кременчук.



"Частину пасажирів будемо у співпраці з ОВА та місцевою владою підвозити автобусами", - йдеться в повідомленні.



Нагадаємо, що ранок 6 вересня росіяни почали з обстрілу залізничної інфраструктури на Донеччині, затримувались потяги.

