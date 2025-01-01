На Волині затримали двох чоловіків, які намагалися незаконно перетнути кордон
Сьогодні, 08:20
На кордоні з Польщею та Білоруссю на Волині зупинили дві спроби незаконного перетину держрубежу. Прикордонники затримали двох чоловіків 26 і 28 років.
Про це 6 вересня Суспільному розповіла речниця Волинського прикордонного загону Маргарита Вершиніна.
28-річного жителя Одеси, який рухався на околиці одного з населених пунктів Волині в бік державного кордону, виявили та затримали військовослужбовці відділу "Амбуків". Під час спілкування з прикордонниками він зізнався, що планував поза пунктами пропуску дістатися до Польщі.
Іншого чоловіка — 26-річного мешканця Володимира, який також спробував незаконно перейти кордон, прикордонний патруль затримав у Камінь-Каширському районі за кілька метрів до лінії держрубежу.
При собі обидва чоловіки мали інструменти для роботи з інженерними загородженнями.
