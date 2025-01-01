Кривавий Місяць: коли і де можна побачити повне затемнення





Це тривале явище в небі зможуть побачити мільярди людей по всьому світу, але не всюди вдасться прослідкувати за явищем від початку до кінця, розповіли у Washingon Post та Space, передає



Коли і де відбудеться затемнення



Найкращі умови для спостереження за повним «кривавим Місяцем» матимуть мешканці Азії та Західної Австралії. Також більшість фаз затемнення побачать люди в східній Австралії, Новій Зеландії, Африці та деяких частинах Близького Сходу.



Америку називають єдиним великим регіоном, який повністю пропустить друге повне затемнення Місяця в році.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!

