Кривавий Місяць: коли і де можна побачити повне затемнення
Готуйтеся до незабутнього видовища: 7 вересня та у ніч проти 8 вересня на небосхилі з’явиться «кривавий Місяць». Під час повного місячного затемнення супутник Землі набуде унікального темно-червоного відтінку, перетворюючи звичайну ніч на особливу.

Це тривале явище в небі зможуть побачити мільярди людей по всьому світу, але не всюди вдасться прослідкувати за явищем від початку до кінця, розповіли у Washingon Post та Space, передає ТСН.

Коли і де відбудеться затемнення

Найкращі умови для спостереження за повним «кривавим Місяцем» матимуть мешканці Азії та Західної Австралії. Також більшість фаз затемнення побачать люди в східній Австралії, Новій Зеландії, Африці та деяких частинах Близького Сходу.

Америку називають єдиним великим регіоном, який повністю пропустить друге повне затемнення Місяця в році.

Для волинян інтригуюче повідомлення: щоб побачити звичайне затемнення Місяця, можна махнути в Австралію, Нову Зеландію, Африку... Так звучить, ніби це видовеще можна дивитись на південному сході Колок чи у Вульці Шерстинській Ковельського повіту.
Відповісти
