Кривавий Місяць: коли і де можна побачити повне затемнення
Сьогодні, 05:17
Готуйтеся до незабутнього видовища: 7 вересня та у ніч проти 8 вересня на небосхилі з’явиться «кривавий Місяць». Під час повного місячного затемнення супутник Землі набуде унікального темно-червоного відтінку, перетворюючи звичайну ніч на особливу.
Це тривале явище в небі зможуть побачити мільярди людей по всьому світу, але не всюди вдасться прослідкувати за явищем від початку до кінця, розповіли у Washingon Post та Space, передає ТСН.
Коли і де відбудеться затемнення
Найкращі умови для спостереження за повним «кривавим Місяцем» матимуть мешканці Азії та Західної Австралії. Також більшість фаз затемнення побачать люди в східній Австралії, Новій Зеландії, Африці та деяких частинах Близького Сходу.
Америку називають єдиним великим регіоном, який повністю пропустить друге повне затемнення Місяця в році.
Для волинян інтригуюче повідомлення: щоб побачити звичайне затемнення Місяця, можна махнути в Австралію, Нову Зеландію, Африку... Так звучить, ніби це видовеще можна дивитись на південному сході Колок чи у Вульці Шерстинській Ковельського повіту.
