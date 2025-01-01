Курс валют на 7 вересня: скільки коштують долар, євро і злотий

Курс валют на 7 вересня: скільки коштують долар, євро і злотий
Нацбанк встановив офіційний курс валют на неділю, 7 вересня. Долар зменшився на 3 коп. Євро втратив 7 коп. Польський злотий - 1 коп.

Про це повідомили у НБУ.

Курс долара
1 долар США — 41,34 (-3 коп.)

Курс євро
1 євро — 48,13 (-7 коп.)

Курс злотого
1 польський злотий — 11,32 (-1 коп.)

