Курс валют на 7 вересня: скільки коштують долар, євро і злотий
Сьогодні, 03:11
Нацбанк встановив офіційний курс валют на неділю, 7 вересня. Долар зменшився на 3 коп. Євро втратив 7 коп. Польський злотий - 1 коп.
Про це повідомили у НБУ.
Курс долара
1 долар США — 41,34 (-3 коп.)
Курс євро
1 євро — 48,13 (-7 коп.)
Курс злотого
1 польський злотий — 11,32 (-1 коп.)
