7 вересня на Волині: гортаючи календар

7 вересня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 7 вересня, день народження святкує волинська поетеса, заслужений вчитель України Ніна Горик (на фото).

Особисте свято відзначають також волонтер та мандрівниця Христина Лесюк, режисер, відеооператор Андрій Повзун.

Іменинниками цього дня є Варфоломій, Тит та Мина.

Вітаємо їх усіх зі святом. Зичимо здоров’я, радості від життя та достатку.

Крім того, 7 вересня народилась ще одна волинянка - поетеса Євгенія Лещук (1928-2010 роки). Почесна громадянка Волині є автором більше 20 книжок, а також багатьох газетних і журнальних публікацій, телефільмів і текстів пісень.

Міністерство оборони України 7 вересня щороку святкує День військової розвідки України.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: день народження, свята, іменини
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Волинський аграрій Віктор Шумський став Заслуженим працівником сільського господарства України
У Луцьку розширюється Сіті Парк: ще більше комфорту й архітектурної гармонії. Реклама
Відпочинок на Світязі 2025: актуальні ціни на житло та місцеві делікатеси
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Курс валют на 7 вересня: скільки коштують долар, євро і злотий
Сьогодні, 03:11
Магнітні бурі: прогноз на 7 вересня
Сьогодні, 01:35
7 вересня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
Трамп був інформатором ФБР у справі мільярдера-педофіла Епштейна, - Джонсон
06 вересня, 23:19
Так спекотно не було майже 60 років: у Луцьку – температурний рекорд
06 вересня, 22:12
Медіа
відео
1/8