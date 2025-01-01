7 вересня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
Сьогодні, 7 вересня, день народження святкує волинська поетеса, заслужений вчитель України Ніна Горик (на фото).
Особисте свято відзначають також волонтер та мандрівниця Христина Лесюк, режисер, відеооператор Андрій Повзун.
Іменинниками цього дня є Варфоломій, Тит та Мина.
Вітаємо їх усіх зі святом. Зичимо здоров’я, радості від життя та достатку.
Крім того, 7 вересня народилась ще одна волинянка - поетеса Євгенія Лещук (1928-2010 роки). Почесна громадянка Волині є автором більше 20 книжок, а також багатьох газетних і журнальних публікацій, телефільмів і текстів пісень.
Міністерство оборони України 7 вересня щороку святкує День військової розвідки України.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Особисте свято відзначають також волонтер та мандрівниця Христина Лесюк, режисер, відеооператор Андрій Повзун.
Іменинниками цього дня є Варфоломій, Тит та Мина.
Вітаємо їх усіх зі святом. Зичимо здоров’я, радості від життя та достатку.
Крім того, 7 вересня народилась ще одна волинянка - поетеса Євгенія Лещук (1928-2010 роки). Почесна громадянка Волині є автором більше 20 книжок, а також багатьох газетних і журнальних публікацій, телефільмів і текстів пісень.
Міністерство оборони України 7 вересня щороку святкує День військової розвідки України.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
Курс валют на 7 вересня: скільки коштують долар, євро і злотий
Сьогодні, 03:11
Магнітні бурі: прогноз на 7 вересня
Сьогодні, 01:35
7 вересня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
Так спекотно не було майже 60 років: у Луцьку – температурний рекорд
06 вересня, 22:12