Так спекотно не було майже 60 років: у Луцьку – температурний рекорд





Про це повідомив у телеграмі Волинській обласний центр з гідрометеорології.



За даними спостережень метеостанції, 5 вересня 2025 року максимальна температура повітря в Луцьку досягла +31,1°﻿С.



Попереднє рекордне значення для цього дня фіксували у 1967 році – температура повітря становила +30,1°﻿С.

