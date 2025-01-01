Так спекотно не було майже 60 років: у Луцьку – температурний рекорд

Так спекотно не було майже 60 років: у Луцьку – температурний рекорд
У Луцьку третій день поспіль фіксують рекорд максимальної температури повітря.

Про це повідомив у телеграмі Волинській обласний центр з гідрометеорології.

За даними спостережень метеостанції, 5 вересня 2025 року максимальна температура повітря в Луцьку досягла +31,1°﻿С.

Попереднє рекордне значення для цього дня фіксували у 1967 році – температура повітря становила +30,1°﻿С.

