На Волині третій день гасять пожежу на торф'янику
У Камінь-Каширському району третій день рятувальники гасять пожежу на торф'янику. Загоряння торфу виникло 4 вересня поблизу села Серхів Прилісненської громади.

На момент виникнення пожежі її площа становила 3 гектари, розповів Суспільному речник Держслужби з надзвичайних ситуацій в області Володимир Нестеров.

З його слів, станом на 6 вересня значну частину загоряння вдалося погасити, площа займання торфу зменшилася до 0,8 га. Ліквідацію горіння ускладнює віддаленість до води.

Гасять пожежу 13 рятувальників з селища Маневичі та місцевої пожежної охорони села Карасин. Допомагають ліквідовувати займання лісівники та місцеві жителі.

Ймовірна причина загоряння торфу — необережне поводження з вогнем невстановлених осіб, додав Володимир Нестеров.

