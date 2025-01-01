На Волині третій день гасять пожежу на торф'янику
06 вересня, 21:15
У Камінь-Каширському району третій день рятувальники гасять пожежу на торф'янику. Загоряння торфу виникло 4 вересня поблизу села Серхів Прилісненської громади.
На момент виникнення пожежі її площа становила 3 гектари, розповів Суспільному речник Держслужби з надзвичайних ситуацій в області Володимир Нестеров.
З його слів, станом на 6 вересня значну частину загоряння вдалося погасити, площа займання торфу зменшилася до 0,8 га. Ліквідацію горіння ускладнює віддаленість до води.
Гасять пожежу 13 рятувальників з селища Маневичі та місцевої пожежної охорони села Карасин. Допомагають ліквідовувати займання лісівники та місцеві жителі.
Ймовірна причина загоряння торфу — необережне поводження з вогнем невстановлених осіб, додав Володимир Нестеров.
