Трамп був інформатором ФБР у справі мільярдера-педофіла Епштейна, - Джонсон

Дональд Трамп був інформатором ФБР у справі скандального мільярдера-педофіла Джеффрі Епштейна.



Про це спікер палати представників США Майк Джонсон заявив в ефірі CNN, повідомляє



Джонсон наголосив, що Трамп став інформатором ФБР у справі Епштейна після перших чуток про його злочини.



"Він (Трамп, -ред.) не каже, що дії Епштейна - це фабрикація. Це було жахливе, невимовне зло. Він сам у це вірить. Коли він вперше почув цю чутку, він вигнав його з Мар-а-Лаго. Він був інформатором ФБР, щоб спробувати все це припинити", - пояснив спікер.



Справа Епштейна



Зазначимо, що "справа Епштейна" - це справа мільярдера Джеффрі Епштейна, учасника й організатора світських тусовок і приятеля знаменитостей, зокрема Білла Клінтона та Дональда Трампа, яка почалася у 2005 році.



Саме тоді батьки 14-річної дівчини заявили поліції Флориди, що той здійснював розпусні дії з їх дочкою у своєму будинку в Палм-Біч.



Його звинуватили в отриманні сексуальних послуг від неповнолітніх за гроші в його особняках на Мангеттені й у Флориді в період з 2002 по 2005 роки.



Тоді під час розслідування поліція отримала свідчення близько 50 дівчат. Звинувачення на рівні федеральних судів могли призвести до довічного ув'язнення. Однак в результаті таємної угоди зі слідством, Епштейн отримав лише півтора року в'язниці.



Варто додати, що ще у 2019 році Джеффрі Епштейн покінчив з собою в камері СІЗО Манхеттена.



Трамп фігурує у справі



Раніше цього року у США за рішенням суду було опубліковано частину документів з іменами осіб, які фігурують у справі за звинуваченням Епштайна.



Зокрема за даними CNN, документи містять свідчення Йоганни Сьоберг, яка працювала в Епштайна масажисткою. Він примушував її до еротичного масажу.



Вона згадала, що в той час, коли вона була з Епштайном на одному з його літаків він запропонував їм зв’язатися з Дональдом Трампом.



“Джеффрі сказав: “Чудово, ми зателефонуємо Трампу і підемо до - я не пам’ятаю назви казино, але - ми підемо до казино”, - розповідала Сьоберг.



Проте пізніше Сьоберг у своїх показаннях сказала, що ніколи не робила Трампу масаж, а у документах, які були оприлюднені, Трамп взагалі не звинувачується в правопорушеннях, пов'язаних з Епштейном.



Варто зазначити, що цього року мільярдер Ілон Маск зробив голосну заяву щодо дотичності Трампа до справи Епштейна.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Американський президентбув інформатором ФБР у справі скандального мільярдера-педофілаПро це спікер палати представників СШАзаявив в ефірі CNN, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegraph.Джонсон наголосив, що Трамп став інформатором ФБР у справі Епштейна після перших чуток про його злочини."Він (Трамп, -ред.) не каже, що дії Епштейна - це фабрикація. Це було жахливе, невимовне зло. Він сам у це вірить. Коли він вперше почув цю чутку, він вигнав його з Мар-а-Лаго. Він був інформатором ФБР, щоб спробувати все це припинити", - пояснив спікер.Зазначимо, що "справа Епштейна" - це справа мільярдера Джеффрі Епштейна, учасника й організатора світських тусовок і приятеля знаменитостей, зокрема Білла Клінтона та Дональда Трампа, яка почалася у 2005 році.Саме тоді батьки 14-річної дівчини заявили поліції Флориди, що той здійснював розпусні дії з їх дочкою у своєму будинку в Палм-Біч.Його звинуватили в отриманні сексуальних послуг від неповнолітніх за гроші в його особняках на Мангеттені й у Флориді в період з 2002 по 2005 роки.Тоді під час розслідування поліція отримала свідчення близько 50 дівчат. Звинувачення на рівні федеральних судів могли призвести до довічного ув'язнення. Однак в результаті таємної угоди зі слідством, Епштейн отримав лише півтора року в'язниці.Варто додати, що ще у 2019 році Джеффрі Епштейн покінчив з собою в камері СІЗО Манхеттена.Раніше цього року у США за рішенням суду було опубліковано частину документів з іменами осіб, які фігурують у справі за звинуваченням Епштайна.Зокрема за даними CNN, документи містять свідчення Йоганни Сьоберг, яка працювала в Епштайна масажисткою. Він примушував її до еротичного масажу.Вона згадала, що в той час, коли вона була з Епштайном на одному з його літаків він запропонував їм зв’язатися з Дональдом Трампом.“Джеффрі сказав: “Чудово, ми зателефонуємо Трампу і підемо до - я не пам’ятаю назви казино, але - ми підемо до казино”, - розповідала Сьоберг.Проте пізніше Сьоберг у своїх показаннях сказала, що ніколи не робила Трампу масаж, а у документах, які були оприлюднені, Трамп взагалі не звинувачується в правопорушеннях, пов'язаних з Епштейном.Варто зазначити, що цього року мільярдер Ілон Маск зробив голосну заяву щодо дотичності Трампа до справи Епштейна.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію