Трамп був інформатором ФБР у справі мільярдера-педофіла Епштейна, - Джонсон
06 вересня, 23:19
Американський президент Дональд Трамп був інформатором ФБР у справі скандального мільярдера-педофіла Джеффрі Епштейна.
Про це спікер палати представників США Майк Джонсон заявив в ефірі CNN, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegraph.
Джонсон наголосив, що Трамп став інформатором ФБР у справі Епштейна після перших чуток про його злочини.
"Він (Трамп, -ред.) не каже, що дії Епштейна - це фабрикація. Це було жахливе, невимовне зло. Він сам у це вірить. Коли він вперше почув цю чутку, він вигнав його з Мар-а-Лаго. Він був інформатором ФБР, щоб спробувати все це припинити", - пояснив спікер.
Справа Епштейна
Зазначимо, що "справа Епштейна" - це справа мільярдера Джеффрі Епштейна, учасника й організатора світських тусовок і приятеля знаменитостей, зокрема Білла Клінтона та Дональда Трампа, яка почалася у 2005 році.
Саме тоді батьки 14-річної дівчини заявили поліції Флориди, що той здійснював розпусні дії з їх дочкою у своєму будинку в Палм-Біч.
Його звинуватили в отриманні сексуальних послуг від неповнолітніх за гроші в його особняках на Мангеттені й у Флориді в період з 2002 по 2005 роки.
Тоді під час розслідування поліція отримала свідчення близько 50 дівчат. Звинувачення на рівні федеральних судів могли призвести до довічного ув'язнення. Однак в результаті таємної угоди зі слідством, Епштейн отримав лише півтора року в'язниці.
Варто додати, що ще у 2019 році Джеффрі Епштейн покінчив з собою в камері СІЗО Манхеттена.
Трамп фігурує у справі
Раніше цього року у США за рішенням суду було опубліковано частину документів з іменами осіб, які фігурують у справі за звинуваченням Епштайна.
Зокрема за даними CNN, документи містять свідчення Йоганни Сьоберг, яка працювала в Епштайна масажисткою. Він примушував її до еротичного масажу.
Вона згадала, що в той час, коли вона була з Епштайном на одному з його літаків він запропонував їм зв’язатися з Дональдом Трампом.
“Джеффрі сказав: “Чудово, ми зателефонуємо Трампу і підемо до - я не пам’ятаю назви казино, але - ми підемо до казино”, - розповідала Сьоберг.
Проте пізніше Сьоберг у своїх показаннях сказала, що ніколи не робила Трампу масаж, а у документах, які були оприлюднені, Трамп взагалі не звинувачується в правопорушеннях, пов'язаних з Епштейном.
Варто зазначити, що цього року мільярдер Ілон Маск зробив голосну заяву щодо дотичності Трампа до справи Епштейна.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це спікер палати представників США Майк Джонсон заявив в ефірі CNN, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegraph.
Джонсон наголосив, що Трамп став інформатором ФБР у справі Епштейна після перших чуток про його злочини.
"Він (Трамп, -ред.) не каже, що дії Епштейна - це фабрикація. Це було жахливе, невимовне зло. Він сам у це вірить. Коли він вперше почув цю чутку, він вигнав його з Мар-а-Лаго. Він був інформатором ФБР, щоб спробувати все це припинити", - пояснив спікер.
Справа Епштейна
Зазначимо, що "справа Епштейна" - це справа мільярдера Джеффрі Епштейна, учасника й організатора світських тусовок і приятеля знаменитостей, зокрема Білла Клінтона та Дональда Трампа, яка почалася у 2005 році.
Саме тоді батьки 14-річної дівчини заявили поліції Флориди, що той здійснював розпусні дії з їх дочкою у своєму будинку в Палм-Біч.
Його звинуватили в отриманні сексуальних послуг від неповнолітніх за гроші в його особняках на Мангеттені й у Флориді в період з 2002 по 2005 роки.
Тоді під час розслідування поліція отримала свідчення близько 50 дівчат. Звинувачення на рівні федеральних судів могли призвести до довічного ув'язнення. Однак в результаті таємної угоди зі слідством, Епштейн отримав лише півтора року в'язниці.
Варто додати, що ще у 2019 році Джеффрі Епштейн покінчив з собою в камері СІЗО Манхеттена.
Трамп фігурує у справі
Раніше цього року у США за рішенням суду було опубліковано частину документів з іменами осіб, які фігурують у справі за звинуваченням Епштайна.
Зокрема за даними CNN, документи містять свідчення Йоганни Сьоберг, яка працювала в Епштайна масажисткою. Він примушував її до еротичного масажу.
Вона згадала, що в той час, коли вона була з Епштайном на одному з його літаків він запропонував їм зв’язатися з Дональдом Трампом.
“Джеффрі сказав: “Чудово, ми зателефонуємо Трампу і підемо до - я не пам’ятаю назви казино, але - ми підемо до казино”, - розповідала Сьоберг.
Проте пізніше Сьоберг у своїх показаннях сказала, що ніколи не робила Трампу масаж, а у документах, які були оприлюднені, Трамп взагалі не звинувачується в правопорушеннях, пов'язаних з Епштейном.
Варто зазначити, що цього року мільярдер Ілон Маск зробив голосну заяву щодо дотичності Трампа до справи Епштейна.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
Магнітні бурі: прогноз на 7 вересня
Сьогодні, 01:35
7 вересня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
Трамп був інформатором ФБР у справі мільярдера-педофіла Епштейна, - Джонсон
06 вересня, 23:19
Так спекотно не було майже 60 років: у Луцьку – температурний рекорд
06 вересня, 22:12
На Волині третій день гасять пожежу на торф'янику
06 вересня, 21:15