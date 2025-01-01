У Луцьку протягом двох днів триває лицарський турнір «Середньовічний Лучеськ»

Протягом 6-7 вересня у Луцьку відбувається Відкритий кубок України із середньовічного бою "Середньовічний Лучеськ". Позмагатися у лицарських боях з'їхалися понад пів сотні спортсменів з різних областей України.

Про це розповів Суспільному голова клубу середньовічного бою "Айна Бера Луцьк", військовослужбовець Сергій Ващук, який спеціально приїхав на лицарський турнір.

З його слів, тут багато діючих військових, які змогли побрати відпустки, відпроситися з місць служби, щоб взяти участь у поєдинках.

"Середньовічний бій – це також вид спорту в Україні. Ми носимо на собі близько 30 кілограмів обладунків. Відповідно, екіпірування сучасного воїна піхотного підрозділу – це точно не менше кілограмів. Якщо у тебе є досвід таскати обладунки на собі, то це трошки допомагає", — говорить Сергій Ващук.

Турнір традиційно відбувається у стінах Луцького замку. Атмосферу Середньовіччя дійству додає й одяг учасників. Свій костюм співорганізаторка Софія Вознюк теж добирала ретельно, поєднала натуральні тканини й додала українські прикраси, які робила сама.

"Мій одяг складається з рубахи під низом і зверху накидки. Також у мене є декоративний пояс з різними лямками і "ташка", яку зазвичай носили у Середньовіччі і руди клали речі, — каже дівчина. — Ще дуже часто були декоративні елементи. Для мене — це лисячий хвостик".

Поруч з ристалищем, на якому відбувалися бої, розгорнули мобільну кузню. Коваль з Черкас "Вій" зізнається: любить Середньовіччя, бо там було багато справжнього.

"Супроводжуємо лицарів, бо їм теж ремонти треба. Тут станція технічного обслуговування, — розповідає коваль. — Приходять, ми тут ремонтуємо. Там середні віки, тут середні віки. Ми тут трошки машиною часу мандруєм".

Юні відвідувачі турніру могли спробувати себе у ролі лицаря, усі мали змогу постріляти з лука чи придбати сувеніри на згадку.

"Тут дуже багато нащадків тих же самих рицарів, тих князів і тих простих людей, які нам зберегли сьогодні незалежність і далі за неї борються", — каже відвідувачка Олена Звягінцева.

Лицарський турнір – благодійний. Зібрані кошти спрямують на підтримку Сил оборони України та бійців – спортсменів, які нині служать у ЗСУ, додав Сергій Ващук.

