Середня температура серпня на Волині була нижча за норму





Про це повідомляє Волинський обласний центр з гідрометеорології.



Найхолодніше було 27 серпня, коли мінімальна температура повітря знижувалась до 6-9°С тепла.



Найтепліше – 29 серпня, коли максимальна температура після полудня досягла 30-33°С тепла.



Опадів по області випало від 9 до 21 мм (15-34% місячної норми).

