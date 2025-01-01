Середня температура серпня на Волині була нижча за норму
06 вересня, 19:16
За даними спостережень метеостанцій, середньомісячна температура в серпні по Волинській області склала +18,6°С, що нижче кліматичної норми на 0,3°С.
Про це повідомляє Волинський обласний центр з гідрометеорології.
Найхолодніше було 27 серпня, коли мінімальна температура повітря знижувалась до 6-9°С тепла.
Найтепліше – 29 серпня, коли максимальна температура після полудня досягла 30-33°С тепла.
Опадів по області випало від 9 до 21 мм (15-34% місячної норми).
