Трамп зробив нову заяву щодо гарантій безпеки для України





Про це американський лідер сказав під час спілкування з журналістами у Білому домі, передає



«Ми допоможемо їм. Послухайте, ми хочемо врятувати багато життів, тому ми щось з цим зробимо. Я думаю, люди цього очікують. Ми допоможемо їм», — наголосив Трамп.



Він уточнив, що США не відмовляються від підтримки Києва, проте саме європейські партнери мають виступити першими у наданні гарантій.



«Європа буде першою, і вони хочуть бути першими, вони хочуть, щоб це закінчилося. Європа хоче, щоб це закінчилося», — зазначив президент США.

