Більша зарплата плюс страхові: як змінилась декларація голови Копачівської громади Совтиса за рік

Олександр Совтис подав декларацію про доходи та майно за 2024 рік.



Декларація з’явилась у Єдиному державному реєстрі 4 квітня 2025 року.



Що змінилось у декларації у порівнянні із попереднім роком, проаналізували журналісти сайту



Окрім інформації про власні доходи, посадовець вніс у звітність доходи дружини Оксани Совтис.



Скільки заробив Совтис у 2024 році?

На посаді очільника Копачівської громади у 2024 році йому вдалось заробити 333 589 гривень заробітної плати.



Якщо підрахувати, в середньому йому нараховували близько 27,7 тисяч гривень щомісяця, що перевищує минулорічну зарплату приблизно на 3,2 тисячі.



Нагадаємо: у 2024 році Олександр Совтис задекларував дохід у розмірі 295 096 гривень заробітної плати за 2023 рік і отримував близько 24,5 тисяч гривень на місяць.



Окрім доходу у вигляді заробітної плати, голова громади задекларував 17 957 гривень страхових виплат від «Страхової групи «ТАС», які отримав у 2024 році.



Також, згідно декларації, у 2024 році зросла зарплата і його дружини. Оксана Совтис, яка працює у банку «Південний», за попередній рік отримала 262 286 гривень заробітної плати, що складає приблизно 21,8 тисяч на місяць.



Тоді як у 2023 році вона заробила 211 913 гривні та отримувала близько 17,6 тисяч щомісяця.



Заощаджень на банківських рахунках та у готівці, подружжя не задекларувало.



Нагадаємо, що у лютому 2024 року Олександр Совтис намагався скласти повноваження голови Копачівської селищної ради, проте депутати виступили проти через відсутність заступника.



Яке майно має голова громади?



Ситуація із нерухомістю у декларації родини Совтисів від 2023 року не змінилась.



У власності Олександра Совтиса з 2003 року є земельна ділянка площею 1542 квадратних метри у селі Копачівка, а також житловий будинок площею 102,8 «квадрати».



Дружина є власницею двох земельних ділянок у селах Підліски та Олександрівка площею 3293 кв. м та 2000 кв. м відповідно.



Також голова Копачівської громади із 2013 року володіє автомобілем Citroën Nemo 2005 року випуску, який, як вказано в декларації, придбав за 22 430 гривень.



Окрім транспортного засобу, іншого цінного рухомого майна Совтиси не задекларували.

