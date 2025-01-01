Вірулентність коронавірусу зменшується, - директор Волинської інфекційки

Вірулентність коронавірусу зменшується, - директор Волинської інфекційки
Є тенденція до зменшення вірулентності коронавірусу.

Про це у коментарі власкору "ВолиньUA" розповіла директор КП "Волинська обласна інфекційна лікарня" Любов Серба.

Медик відзначила, що зараз спостерігається тенденція до зниження вірулентності коронавірусу.

"Вірус змінюється і стає менш вірулентним. А організм набуває більшої стійкості. Покращується імунна відповідь", - зазначила Любов Серба.
Водночас вона додала, що коронавірус залишається небезпечним для осіб з груп ризику. Це пацієнти з важкими хронічними патологіями, люди похилого віку, хворі на діабет та онкологію. Медики радять таким людям робити щеплення та уникати контактів з хворими.

Ще однією особливістю коронавірусної інфекції є зростання кількості інфікованих серед дітей.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: коронавірус, щеплення
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Волинський аграрій Віктор Шумський став Заслуженим працівником сільського господарства України
У Луцьку розширюється Сіті Парк: ще більше комфорту й архітектурної гармонії. Реклама
Відпочинок на Світязі 2025: актуальні ціни на житло та місцеві делікатеси
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Більша зарплата плюс страхові: як змінилась декларація голови Копачівської громади Совтиса за рік
Сьогодні, 16:08
Вірулентність коронавірусу зменшується, - директор Волинської інфекційки
Сьогодні, 15:19
У Луцьку просять встановити обмежувачі біля храму
Сьогодні, 14:12
Стало відомо, хто з радників міського голови Ковеля організував схему для ухилянтів
Сьогодні, 13:18
Скандал в луцькому готелі «Околиця»: звільнили працівницю, яка відмовилась селити військових
Сьогодні, 12:14
Медіа
відео
1/8