Вірулентність коронавірусу зменшується, - директор Волинської інфекційки





Про це у коментарі власкору Любов Серба.



Медик відзначила, що зараз спостерігається тенденція до зниження вірулентності коронавірусу.



"Вірус змінюється і стає менш вірулентним. А організм набуває більшої стійкості. Покращується імунна відповідь", - зазначила Любов Серба.

Водночас вона додала, що коронавірус залишається небезпечним для осіб з груп ризику. Це пацієнти з важкими хронічними патологіями, люди похилого віку, хворі на діабет та онкологію. Медики радять таким людям робити щеплення та уникати контактів з хворими.



Ще однією особливістю коронавірусної інфекції є зростання кількості інфікованих серед дітей.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Є тенденція до зменшення вірулентності коронавірусу.Про це у коментарі власкору "ВолиньUA" розповіла директор КП "Волинська обласна інфекційна лікарня"Медик відзначила, що зараз спостерігається тенденція до зниження вірулентності коронавірусу."Вірус змінюється і стає менш вірулентним. А організм набуває більшої стійкості. Покращується імунна відповідь", - зазначила Любов Серба.Водночас вона додала, що коронавірус залишається небезпечним для осіб з груп ризику. Це пацієнти з важкими хронічними патологіями, люди похилого віку, хворі на діабет та онкологію. Медики радять таким людям робити щеплення та уникати контактів з хворими.Ще однією особливістю коронавірусної інфекції є зростання кількості інфікованих серед дітей.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію