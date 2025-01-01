Вірулентність коронавірусу зменшується, - директор Волинської інфекційки
Сьогодні, 15:19
Є тенденція до зменшення вірулентності коронавірусу.
Про це у коментарі власкору "ВолиньUA" розповіла директор КП "Волинська обласна інфекційна лікарня" Любов Серба.
Медик відзначила, що зараз спостерігається тенденція до зниження вірулентності коронавірусу.
"Вірус змінюється і стає менш вірулентним. А організм набуває більшої стійкості. Покращується імунна відповідь", - зазначила Любов Серба.
Водночас вона додала, що коронавірус залишається небезпечним для осіб з груп ризику. Це пацієнти з важкими хронічними патологіями, люди похилого віку, хворі на діабет та онкологію. Медики радять таким людям робити щеплення та уникати контактів з хворими.
Ще однією особливістю коронавірусної інфекції є зростання кількості інфікованих серед дітей.
