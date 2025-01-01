Стало відомо, хто з радників міського голови Ковеля організував схему для ухилянтів

Андрій Середюк – у минулому військовий комісар Ковельського об’єднаного міського територіального центру комплектування та соціальної підтримки.



Нагадаємо, що Служба безпеки викрила групу з чотирьох осіб, які пропонували потенційним ухилянтам оформити фіктивну відстрочку від мобілізації.



З повідомлення СБУ відомо, що фігурант обіцяв через особисті зв’язки в ТЦК за гроші владнати питання військового обліку. Зокрема, зняти з розшуку та внести зміни до електронної системи «Оберіг». Радник мера керував всією схемою та безпосередньо контактував з працівниками ТЦК.



До протиправної діяльності зловмисник залучив двох працівниць Управління соціальної та ветеранської політики виконавчого комітету Ковельської міської ради, одна з яких – його дружина.



Також відомо з власних джерел, що його дружина – провідний спеціаліст управління соцзахисту Ковельської міської ради Ірина Середюк. Усі питання організатор схеми зі спільниками узгоджував через неї, вона контролювала процес. Інша зловмисниця виготовляла фіктивні документи з підробленими даними про місця реєстрації військовозобов’язаних чоловіків. Також у схемі був задіяний її 24-річний племінник, який підшуковував потенційних клієнтів та проводив з ними особисті зустрічі.



Свої «послуги» зловмисники оцінювали у 2,5 тис. доларів США з особи.



Чим володіє родина Середюків



З декларації Ірини Середюк, яку жінка подала 12 березня 2025 року, дізнаємося про майновий стан родини Середюків.



Із 2002 року пані Ірина володіє квартирою у Ковелі площею майже 40 квадратних метрів.



У 2005 році родина Середюків отримала у власність земельну ділянку та гараж.



Спільно із чоловіком Андрієм Ірина володіє із 2008 року земельною ділянкою у Ковелі, площею 1000 квадратних метрів.



У лютому 2017 спільна сумісна власність родини поповнилась ще однією земельною ділянкою у Ковелі (1181 кв.м) та квартирою площею майже 50 «квадратів».



У 2019 році родина стала власником будинку у Ковелі на 153 квадрати.



У 2021 році Ірина Середюк стала власницею земельної ділянки площею 599 кв. м у Ковелі.



Цікаво, що родина Середюків в один день – 7 березня 2023 року, стала власником семи земельних ділянок у селі Колодяжне, площею від 15 до 19 «соток».



Із транспортних засобів задекларований лише трактор Т-25, 1980 року випуску.



Станом на березень 2025 року Андрій Середюк мав 30 тисяч доларів готівкою, а Ірина зберігала 20 тисяч доларів готівкових коштів.

