Скандал в луцькому готелі «Околиця»: звільнили працівницю, яка відмовилась селити військових





Про це розповіла дружина власника готелю, адміністратор Світлана Дерко, передає



З її слів, хостес, яка відмовила захисникам, уже звільнили.



Жінка зняла відео із вибаченнями перед військовим Ярославом Нищиком, який опублікував обурливий допис у соцмережах, в якому розповів усі деталі інциденту.



«Приносимо найщиріші вибачення, що в нашому закладі сталася така прикра ситуація. Це неприпустимо. Ця співробітниця вже не працює в нашій команді. Вона мала приносити вибачення разом зі мною, але ця ситуація підірвала її здоров'я. МИ завжди відкриті для військових і завжди поселяємо їх. В нашому закладі діють знижки для військових на поселення і на харчування. Неодноразово селимо наших захисників та харчуємо безкоштовно», – сказала вона.



Нагадаємо, що після скандалу хостес Людмила пояснила свою версію подій того вечора. За її словами, ситуація виникла не через упереджене ставлення, а через агресивну поведінку одного з військових. Вона стверджує, що чоловік кричав, вживав нецензурну лексику й поводився емоційно.



«Ситуація виникла через неадекватну поведінку одного військового. Він був агресивний, бігав коло мене, кричав, матюкався — я не відмовляла, просто оцінювала, наскільки адекватні вони. Інцидент міг виглядати так, ніби я відмовляю, але це не так. Ніякої ненависті чи презирства не було, просто оцінювала ситуацію», — пояснила вона.

