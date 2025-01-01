Скандал в луцькому готелі «Околиця»: звільнили працівницю, яка відмовилась селити військових

Скандал в луцькому готелі «Околиця»: звільнили працівницю, яка відмовилась селити військових
Після гучного скандалу у луцькому готелі «Околиця», який прогримів на всю країну через відмову поселити військових, власники закладу вдалися до кардинальних дій.

Про це розповіла дружина власника готелю, адміністратор Світлана Дерко, передає "Конкурент".

З її слів, хостес, яка відмовила захисникам, уже звільнили.

Жінка зняла відео із вибаченнями перед військовим Ярославом Нищиком, який опублікував обурливий допис у соцмережах, в якому розповів усі деталі інциденту.

«Приносимо найщиріші вибачення, що в нашому закладі сталася така прикра ситуація. Це неприпустимо. Ця співробітниця вже не працює в нашій команді. Вона мала приносити вибачення разом зі мною, але ця ситуація підірвала її здоров'я. МИ завжди відкриті для військових і завжди поселяємо їх. В нашому закладі діють знижки для військових на поселення і на харчування. Неодноразово селимо наших захисників та харчуємо безкоштовно», – сказала вона.

Нагадаємо, що після скандалу хостес Людмила пояснила свою версію подій того вечора. За її словами, ситуація виникла не через упереджене ставлення, а через агресивну поведінку одного з військових. Вона стверджує, що чоловік кричав, вживав нецензурну лексику й поводився емоційно.

«Ситуація виникла через неадекватну поведінку одного військового. Він був агресивний, бігав коло мене, кричав, матюкався — я не відмовляла, просто оцінювала, наскільки адекватні вони. Інцидент міг виглядати так, ніби я відмовляю, але це не так. Ніякої ненависті чи презирства не було, просто оцінювала ситуацію», — пояснила вона.

Все на пенсіонерку Козюра спихає має бути повага до будь якої людини
Відповісти
