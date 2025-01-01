У Луцьку просять встановити обмежувачі біля храму





Про це пише Дмитро Гуменюк на сайті Відкрите місто, - інформує



"Зараз відбувається ремонт тротуару на Яремчука 11. Прохання встановити на пониженні біля пішохідного переходу в бік Миколаївської церкви обмежувальний стопчик (не напівсферу), щоб автомобілі не рухалися по цьому тротуару і газону", - йдеться у дописі.

