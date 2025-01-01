У Луцьку просять встановити обмежувачі біля храму

У Луцьку просять встановити обмежувачі біля храму
У Луцьку просять встановити обмежувачі для руху авто неподалік храму.

Про це пише Дмитро Гуменюк на сайті Відкрите місто, - інформує ВолиньUA.

"Зараз відбувається ремонт тротуару на Яремчука 11. Прохання встановити на пониженні біля пішохідного переходу в бік Миколаївської церкви обмежувальний стопчик (не напівсферу), щоб автомобілі не рухалися по цьому тротуару і газону", - йдеться у дописі.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: обмежувачі, Луцьк
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Волинський аграрій Віктор Шумський став Заслуженим працівником сільського господарства України
У Луцьку розширюється Сіті Парк: ще більше комфорту й архітектурної гармонії. Реклама
Відпочинок на Світязі 2025: актуальні ціни на житло та місцеві делікатеси
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Більша зарплата плюс страхові: як змінилась декларація голови Копачівської громади Совтиса за рік
Сьогодні, 16:08
Вірулентність коронавірусу зменшується, - директор Волинської інфекційки
Сьогодні, 15:19
У Луцьку просять встановити обмежувачі біля храму
Сьогодні, 14:12
Стало відомо, хто з радників міського голови Ковеля організував схему для ухилянтів
Сьогодні, 13:18
Скандал в луцькому готелі «Околиця»: звільнили працівницю, яка відмовилась селити військових
Сьогодні, 12:14
Медіа
відео
1/8