У Луцьку просять встановити обмежувачі біля храму
Сьогодні, 14:12
У Луцьку просять встановити обмежувачі для руху авто неподалік храму.
Про це пише Дмитро Гуменюк на сайті Відкрите місто, - інформує ВолиньUA.
"Зараз відбувається ремонт тротуару на Яремчука 11. Прохання встановити на пониженні біля пішохідного переходу в бік Миколаївської церкви обмежувальний стопчик (не напівсферу), щоб автомобілі не рухалися по цьому тротуару і газону", - йдеться у дописі.
