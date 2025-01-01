Як приготувати мʼясо на грилі соковитим - секрети від METRO

Як приготувати мʼясо на грилі соковитим - секрети від METRO
Соковите м’ясо для гриля - це основа смачного відпочинку на природі або вдома. Ключовими факторами успіху є якість продукту, правильно підібраний маринад і контрольована температура.

Під час приготування дуже важливо розуміти, як приготувати м’ясо на грилі? Завдяки розумінню трьох елементів: самій сировині, техніки приготування і використанні допоміжних аксесуарів, завдяки чому можна забезпечити стабільно високий результат. У блозі METRO Україна надається детальна інформація про вибір м’яса, маринади і техніки, які допоможуть у тому, як приготувати мʼясо на грилі https://www.metro.ua/Blogs/shcho-pryhotuvaty/Yak-smachno-pryhotuvaty-mjaso-na-hryli-bbq.

Вибір м’яса для барбекю


Це перший важливий крок у процесі. У блозі METRO Україна підкреслюється, що:

  • Стейки з яловичини - це один з найпопулярніших варіантів. Рекомендується звертати увагу на мармуровість, рівномірні жирові прошарки, які зберігають вологу під час приготування.

  • Свинина, зокрема ребра та свиняча шия, добре підходить для довгого грилювання на низькій температурі. Повільне приготування робить м’ясо ніжним і ароматним.

  • Курятина (грудки, стегна, цілі курки) прийнятний варіант за умови, що вона добре маринована або попередньо оброблена, щоб уникнути пересушення.

  • Шашлик із баранини популярний завдяки яскравому смакові; рекомендується брати м’які частини, такі як спинка або стегно, для досягнення максимальної соковитості та аромату.

    • Свіжість та якість м’яса безпосередньо впливають на результат. Яловичина має бути яскраво‑червоною, свинина блідо‑рожевою, курятина блідо‑жовтою або рожевою без синяви. Поверхня м’яса має бути пружною: повертається до форми після натискання. Відсутність різкого або неприємного запаху обов’язкова умова.

    Як приготувати мʼясо на грилі соковитим - секрети від METRO

    Підготовка м’яса до смаження


    Вона забезпечує рівномірне прогрівання і заряджання ароматами:
  • Маринування необхідне для надання аромату та м’якості. Використовуються прості маринади, як оливкова олія, часник, трави, спеції.

  • Витримка до кімнатної температури, коли м’ясо має прогрітися попередньо і бути злегка обсушеним, щоб отримати гарну скоринку.

    • Рекомендовані дії:

    1. Замаринуйте м’ясо з використанням оливкової олії, часнику, трав і спецій.

    2. Перед грилем вийміть м’ясо з холодильника, дайте йому досягти кімнатної температури.

    3. Обсушіть паперовим рушником для якісного зарум’янювання.

    Метод приготування визначає рівень вологості та текстури:

  • Пряме грилювання підходить для тонких шматків, наприклад, стейків або курячих грудок. Використовується висока температура і регулярне перевертання, щоб уникнути пригорання і залишити соковите мʼясо на грилі.

  • Непряме грилювання для товстих шматків, таких як великі ребра або цілі курки. М’ясо розміщується збоку від вогню, під кришкою. Це дозволяє прогріватися рівномірно, подібно до духовки, і зберігати вологу.

  • Копчення на грилі приготування при низькій температурі з димом, що надає насичений аромат. Використовують коптильні чіпси, які додають у вугілля або відсік гриля; результат — ніжне м’ясо з копченим смаком.

    • Не пересмажуйте й не пересушуйте, тримаючи стабільну температуру. Перевертати потрібно регулярно, але без надмірної кількості обертань, щоб не втратити тепло і сік.

    А якісні аксесуари допомагають контролювати процес. Наприклад щипці, термометр, решітки необхідні для точного контролю техніки. А використання соусів у готових варіантах або власного приготування можуть значно підкреслити смак. Можна поєднувати оливкову олію, часник, трави, спеції — створюється барбекю смак.

    У мережі ТЦ METRO Україна можна купити мʼясо для гриля METRO високої якості, а також знайти каталог товарів для барбекю і корисні рецепти, що допоможуть опанувати приготування. Це ідеальне місце для забезпечення як домашніх, так і бізнес-потреб (включно з HoReCa). Продукти власних торгових марок METRO відзначаються професійною якістю за розумною ціною. Запрошується до покупок у ТЦ METRO, з особливим акцентом на сезонні пропозиції в каталогах, доступність товарів у роздріб і гуртом.

