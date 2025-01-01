Як приготувати мʼясо на грилі соковитим - секрети від METRO

м’ясо для гриля - це основа смачного відпочинку на природі або вдома. Ключовими факторами успіху є якість продукту, правильно підібраний маринад і контрольована температура.



Під час приготування дуже важливо розуміти, як приготувати м’ясо на грилі? Завдяки розумінню трьох елементів: самій сировині, техніки приготування і використанні допоміжних аксесуарів, завдяки чому можна забезпечити стабільно високий результат. У блозі METRO Україна надається детальна інформація про вибір м’яса, маринади і техніки, які допоможуть у тому, як приготувати мʼясо на грилі



Вибір м’яса для барбекю

Це перший важливий крок у процесі. У блозі METRO Україна підкреслюється, що:



Стейки з яловичини - це один з найпопулярніших варіантів. Рекомендується звертати увагу на мармуровість, рівномірні жирові прошарки, які зберігають вологу під час приготування.

Свинина, зокрема ребра та свиняча шия, добре підходить для довгого грилювання на низькій температурі. Повільне приготування робить м’ясо ніжним і ароматним.

Курятина (грудки, стегна, цілі курки) прийнятний варіант за умови, що вона добре маринована або попередньо оброблена, щоб уникнути пересушення.

Шашлик із баранини популярний завдяки яскравому смакові; рекомендується брати м’які частини, такі як спинка або стегно, для досягнення максимальної соковитості та аромату.

Свіжість та якість м’яса безпосередньо впливають на результат. Яловичина має бути яскраво‑червоною, свинина блідо‑рожевою, курятина блідо‑жовтою або рожевою без синяви. Поверхня м’яса має бути пружною: повертається до форми після натискання. Відсутність різкого або неприємного запаху обов’язкова умова.





Підготовка м’яса до смаження

Вона забезпечує рівномірне прогрівання і заряджання ароматами:

Маринування необхідне для надання аромату та м’якості. Використовуються прості маринади, як оливкова олія, часник, трави, спеції.

Витримка до кімнатної температури, коли м’ясо має прогрітися попередньо і бути злегка обсушеним, щоб отримати гарну скоринку.

Рекомендовані дії:



1. Замаринуйте м’ясо з використанням оливкової олії, часнику, трав і спецій.



2. Перед грилем вийміть м’ясо з холодильника, дайте йому досягти кімнатної температури.



3. Обсушіть паперовим рушником для якісного зарум’янювання.



Метод приготування визначає рівень вологості та текстури:



Пряме грилювання підходить для тонких шматків, наприклад, стейків або курячих грудок. Використовується висока температура і регулярне перевертання, щоб уникнути пригорання і залишити соковите мʼясо на грилі.

Непряме грилювання для товстих шматків, таких як великі ребра або цілі курки. М’ясо розміщується збоку від вогню, під кришкою. Це дозволяє прогріватися рівномірно, подібно до духовки, і зберігати вологу.

Копчення на грилі приготування при низькій температурі з димом, що надає насичений аромат. Використовують коптильні чіпси, які додають у вугілля або відсік гриля; результат — ніжне м’ясо з копченим смаком.

Не пересмажуйте й не пересушуйте, тримаючи стабільну температуру. Перевертати потрібно регулярно, але без надмірної кількості обертань, щоб не втратити тепло і сік.



А якісні аксесуари допомагають контролювати процес. Наприклад щипці, термометр, решітки необхідні для точного контролю техніки. А використання соусів у готових варіантах або власного приготування можуть значно підкреслити смак. Можна поєднувати оливкову олію, часник, трави, спеції — створюється барбекю смак.



У мережі ТЦ METRO Україна можна купити мʼясо для гриля METRO високої якості, а також знайти каталог товарів для барбекю і корисні рецепти, що допоможуть опанувати приготування. Це ідеальне місце для забезпечення як домашніх, так і бізнес-потреб (включно з HoReCa). Продукти власних торгових марок METRO відзначаються професійною якістю за розумною ціною. Запрошується до покупок у ТЦ METRO, з особливим акцентом на сезонні пропозиції в каталогах, доступність товарів у роздріб і гуртом.

