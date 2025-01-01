Якою буде погода у Луцьку та на Волині у неділю, 7 вересня





Про це йдеться у повідомленні на сторінці центру у Фейсбуці.



Луцьк



Мінлива хмарність. Без істотних опадів. Вітер південно-східний, 3-8 м/с. Температура вночі 14-16°, вдень 24-26°.



Область



Мінлива хмарність. Без істотних опадів. Вітер південно-східний, 3-8 м/с. Температура вночі 12-17°, вдень 22-27°.

